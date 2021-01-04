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最佳公校貝賽46小學 進行擴建

記者朱蕾╱紐約報導
皇后區公立46小學的擴建工程已開始，圖為擴建規畫圖。(市學校建設管理局提供)
皇后區公立46小學的擴建工程已開始，圖為擴建規畫圖。(市學校建設管理局提供)

紐約市最好公立小學之一、皇后區貝賽(Bayside)公立46小學(Alley Pond School)的擴建工程於2020年底開始，該校目前有543名學生，擴建後將增加440個座位，有助緩解該校以及皇后區26學區的校舍擁擠問題。

隸屬皇后區第26學區的公立46小學，被評為「2020國家藍帶學校」(National Blue Ribbon Schools for 2020)，亞裔學生占近七成。

作為皇后區最佳學區的26學區，學位擁擠問題存在已久；46小學擴建項目於2019年11月公布，當時預計在2022年9月完工，但由於疫情導致項目延遲，完工日現已推遲至2023年9月。

紐約市學校建設管理局(NYC School Construction Authority，簡稱SCA)的資料顯示，此工程預計耗資5000萬元，擴建的教學樓配備新電梯，設施包括兩個學前班和幼兒園教室，12間一至五年級的教室，七個特殊教育班，兩個閱讀和演講資源室，一間科學資料室以及藝術和音樂的專用教室；還有全新教導、醫療、行政的套房，家長和社區室，廚房和用餐區，以及員工午餐和會議室；整個設施均符合「美國殘障人士保護法」(Americans With Disabilities Act)標準。

代表該學校所在選區的市議員郭登祺(Barry Grodenchik)表示，他任期內的主要目標之一是增加26學區的教室座位，「該擴建項目將大大緩解公立46小學的擁擠狀況，讓學校能夠繼續為學生提供一流的教育體驗。被評為國家藍帶學校的46小學是全市最好公校之一，有了額外的空間，學校一定能夠再上一層樓。」

市學校建設管理局去年底在該校運動場周圍安裝了臨時的防護柵欄、樹木保護等，並在校園外的219街上設置一個臨時減速帶，標誌著施工開始。

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