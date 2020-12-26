劉醇逸：紐約學校招生改革需更多審查

劉醇逸日前接受採訪時批評市府的教育改革計畫缺少與公眾溝通。(劉醇逸辦公室提供)

州參議會紐約市 教育委員會主席劉醇逸日前接受採訪時表示，雖然市府日前宣布多項公校 改革計畫，但特殊高中入學考試(SHSAT)不在此列，明年將繼續舉行；他批評市長白思豪(Bill de Blasio)的教育改革計畫缺少與公眾溝通，難達成任何長遠變革影響。

紐約市教育局 上周宣布，為應對新冠疫情的影響，並解決非洲裔與西語裔學生長期面臨招生歧視問題，當局宣布取消初中入學篩選制度，兩年內逐步淘汰「地區優先」錄取方式，以及四年內將教育多元化拓展到全市32個學區等改革方案。

根據「紐約郵報」(NY Post)25日報導，劉醇逸日前針對公校改革計畫做出評論，他批評只剩一年任期的白思豪，在宣布新計畫前，並未與公眾良好溝通，他不看好這些計畫對全市公校系統有何實質性改變，「一年後，若下屆政府沒有與公眾良好溝通，我不認為會有任何大規模的政策變動」。

對於篩選制度，劉醇逸表示，根據學生的成績、出勤率與其他入學表現錄取學生，一直是紐約市公校採取的方式，而這些制度是否直接導致族裔招生歧視，仍是一個有待商榷的話題，他希望明年有更多相關討論，以解答「平等」與「出色」是否可以同時追求。

市府取消初中的篩選錄取制度，仍保留特殊高中入學考試，但白思豪曾多次公開指稱特殊高中系統已經「崩潰」，亟需改革；力挺SHSAT的劉醇逸對此表示，根據州府法規，特殊高中入學考試明年應繼續舉行，「目前也沒有任何其他改革計畫」。

劉醇逸還批評市府沒有宣布任何關於資優班消息，以及疫情爆發後紐約市公校的教學計畫，「許多市民搬離紐約，只為了讓他們孩子能夠回到學校上課」。