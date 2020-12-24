公校檢測陽性增 272教學樓關閉

紐約市公校因檢測增大，新冠確診人數呈上升趨勢。(市長辦公室提供)

隨著紐約市 擴大對公校 學生及教職員工的檢測，新冠確診人數增加；據市教育局 最新數據，共有272棟教學樓因有人確診，被迫關閉。

據市教育局報告，截至22日晚間，全市公校共有229棟教學樓因有人染疫而需關閉14天，另外43棟需關閉24小時，需經新冠追蹤調查、確認無事後，才會被允許重新開放；從24日開始到元旦，全市公校校園則因寒假關閉。

自從疫情爆發後，全市公校已有777棟教學樓因有確診案例而被關閉；不過，市教育局發言人巴博特(Miranda Barbot)表示，紐約市的公校仍是很安全的，衛生部門沒有發現學生和教職員工在校園裡會面對更大染疫風險，市公校校園內也未發生大規模疫情爆發情況。

全市850所公立學校在本月重開，大約19萬名學前班(pre-K)、三歲學前班(3-K)、幼稚園至五年級(K-5)以及一些特殊教育學生重返課堂上課。

由於疫情回升，市教育局要求除了學前班和特殊教育學生外，所有返校上實體課的學生家長必須提交新冠檢測同意書，也不接受校外的檢測結果；若在寒假開始前還未交同意書的學生，將被從混合學習模式中剔除，直接轉為全部上網課。