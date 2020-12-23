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初高中生返校 白思豪：以下月為目標

記者張晨／紐約報導
1.2萬名公校生未填病毒檢測同意書，將被轉為在家上網課。(市長辦公室提供)
1.2萬名公校生未填病毒檢測同意書，將被轉為在家上網課。(市長辦公室提供)

由於第二波新冠疫情蔓延，市長白思豪(Bill de Blasio)加強學校檢測的力度，學生返校必須繳交家長填寫的病毒檢測同意書，但至今有約1萬2000名學生未呈交；市教育局表示，寒假前若還沒收到家長同意書，這部分學生將從到校上課名單中剔除，轉為上網課；至於初高中生何時能返校上課，白思豪22日表示，將把明年1月作為初高中返校目標。

全市850所公立學校在本月重開，大約19萬名學前班(pre-K)、三歲學前班(3-K)、幼稚園至五年級(K-5)以及一些有特殊需要的學生重返課堂上課；由於疫情不斷惡化，白思豪以防疫為前提，要求家長提交檢測同意書，但不包括學齡前和有特殊教育需求的孩子，約13萬名K-5年級的學生家長若想讓孩子回到課堂學習，就必須要簽署此份文件。

教育局表示，約有91%的學生已經交了同意書，其餘9%的學生、約1萬2000人將被轉為100%上網課；市教育局發言人斯提爾(Nathaniel Styer)表示，那些還沒有繳交家長同意書或沒有批准豁免的學生，將不能到學校上課，只能在家上網課。

從出台校內檢測標準開始，市府就對這填寫同意書態度強硬，並告訴家長如果不交，學生就不能進入教學樓；教育局也不接受校外檢測結果，原因是統一的校內檢測可以建立具有代表性的樣本群。

教育局提醒家長，若在寒假前還未交同意書或沒有完成教學樓防疫安全指導的學生，將被從混合學習模式中剔除。

白思豪在當日記者會上也被問及初高中生未來的學習計畫，他表示，將把1月份作為初高中生的返校目標，但這一切都取決於防疫進度以及衛生官員在結合實際情況後的共同決策。

「我還不能給你具體的日期。」他表示，這還需要一些時間，但初中生可能是下一個重返課堂的群體，高中生緊隨其後。

教育局 檢測 白思豪

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