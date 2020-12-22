2020年績優清寒學生獎助學金開放申請

全美華商總會暨國際教育 慈善基金會宣布，「2020年度績優清寒學生獎助學金」已開放申請，符合申請資格的華裔 學生可在31日前遞交申請表，獲選學生將每人獲得1000元獎助學金。

「經濟不應成為學子求學之路上的障礙」，全美華商總會暨國際教育慈善基金會會長陳杏枚表示，為回饋社會、幫助家境清寒的學生家庭減輕負擔，她召集20餘名美中企業人士，於2017年底成立國際教育慈善基金會，2018年開始發放績優清寒學生獎助學金，至今已幫助百餘名學子，「只要有能力，我會持續舉辦此獎助學金項目。」

「2020年度績優清寒學生獎助學金」申請資格為，家庭年收入5萬元以下的全職高中或大學生，符合條件的學生請至基金會官網www.cgcci.org下載申請表，於31日(周四)前把填好的申請表和英文自傳與對自己的人生規畫和期許、上一學期成績單、2019年家庭報稅單(1040稅表 前兩頁)，郵寄至全美華商總會秘書處，地址：111 Great Neck Rd, Ste 208, Great Neck, NY 11021；相關諮詢及更多詳情可致電(516)708-9353。基金會的評審會將選出獲獎學生。