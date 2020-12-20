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布碌崙228初中校園變公園 民代和社區反對

記者顏潔恩╱紐約報導
第11社區委員會成員反對市府將228中學部分校園打造成公園的計畫。(本報檔案照)
第11社區委員會成員反對市府將228中學部分校園打造成公園的計畫。(本報檔案照)

市府日前計畫將靠近布碌崙(布魯克林)班森賀的228初中(David A. Boody)的部分校園打造成公園，第11社區委員會經過多次線上會議討論，批評市府計畫欠缺透明度，且可能引起安全隱患，將反對到底。

選區包括班森賀的第47選區民主黨州眾議員寇頓(William Colton)曾表示，自己在無意中得知市府有意將228初中校園變成公園的消息，許多居民為此感到擔憂；後來在第11社區委員會討論中，不少成員也強調事先完全不知道市府此一提案、市府也從未詢問當地居民的意見，市府決策過程完全不透明。

據市府規畫，由於西4街、5街的道路太狹窄，所以打造公園時需占用校園部分面積，市府人員曾表態，若不按照該計畫進行，社區將會損失450萬元基金的投入；寇頓對此批評道，在該建案位置的五條街之外，就已經有一個公園，市長白思豪(Bill de Blasio)卻亂花錢，浪費在沒人想要的社區項目上。

寇頓表示，在18日的會議中，社區領袖、居民、228初中校長Dominick D'Angelo均與會，大家一致認為市府的作法恐危害社區安全，並影響該校的教育品質；最令人不解的是，儘管此事已東窗事發，市府態度卻絲毫沒有想和居民溝通。

為此委員會們感到憤怒，決定反對到底，日前已聯繫市公園局介入截停該項目；寇頓也說他已準備好抗爭到底，絕對不讓步，希望市府可以盡早打消念頭。

布碌崙 眾議員 白思豪

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