我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診184.5萬例 佛州逼近120萬例

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

市議會要求教育局 公布網課學生出勤率

記者金春香╱紐約報導
市議會通過提案，要求教育局每月提供網課學生出勤數字。（市長辦公室提供）
市議會通過提案，要求教育局每月提供網課學生出勤數字。（市長辦公室提供）

市議會本周通過兩項提案，要求教育局每月在網站上提供包括出勤率、學生獲得網課學習工具數量等遠程教學最新數據，並要在一年內發布三份遠程教學報告，以更好幫助師生和市府了解學生網課學習情況，及時幫助那些出現學習困難的學生。

提案人、公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，出勤率、獲得平板電腦等網課學習工具，及獲得語言幫助和支持等數據至關重要，能夠及時反饋學生的需求，教育局需要每月更新這些數據，更好為師生提供服務，並對相關教學政策作出改進。

要求教育局發布三份遠程教學報告的提案，則是市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)提出。他指出，從3月底紐約市公校全部轉為網課，下半年學校重開後，仍有超過半數學生選擇全部上網課，但教育局一直未能提供上網課學生出勤率及學習效果等相關數據；隨著越來越多的學生選擇遠程學習，教育局必須更加重視學生的學習體驗和效果。

該提案要求教育局在明年3月前發布第一份遠程教學報告，內容包括還有哪些學生需要遠程學習工具，各學區和族裔家庭選擇網課的數字等。

教育局發言人菲爾森(Danielle Filson)表示，教育局支持這兩項提案，且從秋季開學起，他們已經向市議會提供很多提案所要求的相關數據。

教育局 遠程教學 紐約市

上一則

心目華埠線上研討茂比利街70號

下一則

法拉盛公車專用道計畫 法院21日裁決

延伸閱讀

紐約市家長提告市教育局 要求30天內辦特殊高中入學考

紐約市家長提告市教育局 要求30天內辦特殊高中入學考
特殊高中入學考試定了！1/27開始…初中取消篩選錄取

特殊高中入學考試定了！1/27開始…初中取消篩選錄取
特殊高中考試1月27日開始 公校錄取標準大改

特殊高中考試1月27日開始 公校錄取標準大改
禁快餐業主惡意解雇員工法 紐約市議會通過

禁快餐業主惡意解雇員工法 紐約市議會通過
紐約市最差房東榜 移民社區占比高

紐約市最差房東榜 移民社區占比高

紐約市最差房東榜 移民社區占比最高 NYCHA連三年在冊

紐約市最差房東榜 移民社區占比最高 NYCHA連三年在冊

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24

1張圖／紐約州確診破83萬例 紐約市新增3345例

2020-12-19 21:41
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

2020-12-13 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒
黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」