市議會要求教育局 公布網課學生出勤率

市議會通過提案，要求教育局每月提供網課學生出勤數字。（市長辦公室提供）

市議會本周通過兩項提案，要求教育局 每月在網站上提供包括出勤率、學生獲得網課學習工具數量等遠程教學 最新數據，並要在一年內發布三份遠程教學報告，以更好幫助師生和市府了解學生網課學習情況，及時幫助那些出現學習困難的學生。

提案人、公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，出勤率、獲得平板電腦等網課學習工具，及獲得語言幫助和支持等數據至關重要，能夠及時反饋學生的需求，教育局需要每月更新這些數據，更好為師生提供服務，並對相關教學政策作出改進。

要求教育局發布三份遠程教學報告的提案，則是市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)提出。他指出，從3月底紐約市 公校全部轉為網課，下半年學校重開後，仍有超過半數學生選擇全部上網課，但教育局一直未能提供上網課學生出勤率及學習效果等相關數據；隨著越來越多的學生選擇遠程學習，教育局必須更加重視學生的學習體驗和效果。

該提案要求教育局在明年3月前發布第一份遠程教學報告，內容包括還有哪些學生需要遠程學習工具，各學區和族裔家庭選擇網課的數字等。

教育局發言人菲爾森(Danielle Filson)表示，教育局支持這兩項提案，且從秋季開學起，他們已經向市議會提供很多提案所要求的相關數據。