初中取消篩選 民代、華裔家長反對

紐約居民聯盟與同源會曾多次反對政府取消篩選制度與特殊高中入學考試。(記者牟蘭／攝影；本報檔案照)

市府18日宣布取消初中的篩選及「學區 優先」錄取方式，引起包括州參議會紐約市 教育委員會主席劉醇逸與多位華裔家長不滿，他們批評市府罔顧民意，不從根本改善教育資源分配問題，新政打擊學生的學習熱情，取消學區優先錄取方式，讓本地學生必須花費更多通勤時間前往其他學區讀書，譴責市府不公。

州參議員劉醇逸18日在聲明中表示，在家長與學生的要求下，特殊高中入學考試遵守州法規定照常進行，他稱讚市長白思豪(Bill de Blasio)與市教育總監 卡蘭扎(Richard Carranza)正確處理特殊高中問題，但呼籲市府提供公開的錄取標準，讓每個學生公平競爭。

劉醇逸表示，今年因因疫情影響，學生的成績與出勤率無法正常評估，他理解初中篩選錄取制度暫時取消的決定；但他說，資優班尚未公布入學考試資訊，反對市府在沒有與社區溝通下，逕行「一刀切」取消相關考試。

作為州參議會紐約市教育委員會主席，劉醇逸表示，市府目前仍未回答如何平衡成績與考試的重要性，他認為「平等」與「出色」可以同時追求，無需在兩者中做出選擇，他將繼續為家長與學生發聲，要求市府給出明確的回覆。

居民聯盟主席、第29選區的市議員參選人臧東慧表示，市府保留特殊高中入學考試，是家長過去幾個月抗爭所得的初步勝利，為學生保留了公平競爭的機會；但他表示，市府宣布取消初中篩選錄取制度，至少有196所中學受影響，恐對教育制度帶來「毀滅性」的打擊。

臧東慧說，今年疫情爆發後，市府曾就此議題在全市五大區舉辦聽證會，除了布朗士外，史泰登島參與聽證會的家長全員反對取消，皇后區、曼哈頓與布碌崙大多數家長也投反對票，但市府卻罔顧民意，執意取消篩選制度。

紐約同源會的會長、第24學區委員會主席黃友興以該學區舉例，當地學位已非常擁擠，若讓其他地區學生就讀，本地學生必須花費更多通勤時間前往其他學區讀書；他說，公校學區資源分配由當地人口數量決定，不同區域稅收不同，他批評市府不解決教育資源分配不公根本問題，反而打著公平口號，剝奪居民合法權益。