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SHSAT報名只剩不到1個月 教育專家7日支招

記者牟蘭／紐約報導
王能(左)與陳峰(右)宣布將於明年1月7日舉辦教育講座。(記者牟蘭／攝影)
王能(左)與陳峰(右)宣布將於明年1月7日舉辦教育講座。(記者牟蘭／攝影)

教育局(DOE)18日宣布特殊高中申請將從21日開始，下月15日截止報名，明年1月27日起進行實體考試；對此，前紐約市立大學皇后社區學院(QCC)副校長陳峰表示 ，申請特殊高中時間不到一個月，且改為線上申請，讓許多學生無從下手，他將於下月7日舉辦「法拉盛教育日」教育講座，幫助學子答疑。

「法拉盛教育日」社區服務計畫由第20選區市議員參選人王能的競選辦公室發起，旨在為學生與家長提供相關教育資源；王能表示，華人注重教育，每年都有大量學子為特殊高中奮戰，今年因疫情等多方面因素影響，市府推遲申請時間，幫助這些學子完成申請至關重要。

王能說，本次講座將包括學前班(Pre-K)到12年級升學資訊，如各級學校與大學助學金申請等；他表示，「法拉盛教育日」計畫將於明年1月展開，有意參與講座者請電(718)550-5959、發郵件至[email protected]或登錄www.wangforflushing.com查看詳情。

本次教育講座主講人、王能競選團隊的教育顧問陳峰表示，今年特殊高中申請因疫情等原因大幅度延遲，原本10月就應結束申請，卻直到本月21日才開放申請，且在下月15日就截止報名，三周的時間太倉促，恐讓許多家長與學生無從下手，他希望當天幫助學子解決申請中會遇到的各項問題。

陳峰說，除了特殊高中外，初中與資優班等學校申請資訊尚不明確，他希望當天的教育講座分析市府新政，幫助華裔學子選擇合適的學校；此外，因疫情的影響，大學入學申請在2020年發生變化，一些家庭還出現財政危機，當天活動也會解答相關問題。

「法拉盛教育日」將於明年1月7日(周四)線上與線下進行兩場，線下活動將在王能競選辦公室舉辦，想要參與線下的民眾需提前預約，因防疫規定，室內人數不能超過十人，座位有限先到先得；王能競選辦公室地址：法拉盛凱辛納大道59-25號200室。

教育局 法拉盛 特殊高中

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