特殊高中入學考試定了！1/27開始…初中取消篩選錄取

特殊高中考試1月27日開始，市公校錄取標準大改。(市長辦公室提供)

備受關注的紐約市 特殊高中入學考試日程終於公布，市教育局 18日表示，明年1月27日開始考試；公立中學錄取標準也有所改變，將取消篩選錄取方式，以解決非洲裔及西語裔學生長期面臨的招生 歧視問題。

白思豪18日也發布即將推動的中學改革方案，包括取消初中入學審核，兩年內逐步淘汰學區就近入學，以及四年內將教育多元化拓展到全市32個學區。

市教育局表示，考慮到疫情對教育系統的影響，資優班考試尚無定論， 但初中在一年內不會使用任何學術指標來錄取學生，約有200所初中會這樣做，此前初中則是使用成績、出勤率和考試分數等指標，來決定哪些學生應該被錄取。

這些篩選制度被取消後，初中仍可優先錄取學區內的學生；但如果學校申請人數超過招生名額，就用隨機抽籤的方式錄取學生。

至於高中的錄取標準，市教育局依然採取學術篩選政策，採用學生去年第一學期的成績，以及2018至2019學期的標準化考試成績來進行篩選。

教育局表示，基本上全市八所特殊高中的招生方式將保持不變，報名時間為12月21日至明年1月15日，從明年1月27日開始，學生將在所在的初中參加SHSAT考試；拉瓜地亞音樂藝術表演高中(LaGuardia H)的面試，將在明年以線上形式進行。

教育局將於2021年1月11日這一周開始接受初中申請，截止日期為2月8日開始這一周；高中申請則從1月18日這一周開始，截止日期到2月22日這一周結束。

白思豪表示，這些變化將改善正義和公平，也將使這個過程更簡單；教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)則稱，「通過激勵所有孩子可以在所有學校就讀，我們將能夠開闢出一條大膽的前進之路。」

二人當日並沒有提及亨特學院附屬高中(Hunter College High School)的入學考試，該校雖屬公校，但不歸市教育局管轄，而是從屬於紐約市立大學，也備受華裔家長關注。亨特高中官方網站顯示，學校依舊沒有決定考試時間，僅通知會隨時更新，請學生和家長耐心等待。