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令師生群聚用餐 布碌崙公校校長面臨處分

記者黃伊奕／紐約報導

布碌崙(布魯克林)羊頭灣一所公校校長不顧防疫規定，強制全校150名學生與教師在同一室內用餐，被教育局調查，將面臨紀律處分。

位於羊頭灣的公立康妮莱卡斯小學(PS. K811 Connie Lekas)，10日校內數十名教師員工與學生在校長罗斯(Antoinette Rose)命令下，在同一食堂內用餐；而教育局明文規定，疫情期間要求學生盡可能待在教室，分散用餐。

該校工會代表Ilyana Frias表示，因為此事她收到大量該校教職員工的投訴，反應食堂空間太小，難以保持社交距離，而用餐期間也無法戴口罩；然而，要求師生一起用餐的校長羅斯自己卻是遠程辦公，並不需要承擔風險，這加劇了師生對此決定的不滿。

在學校教職工投訴後，校長此後作出讓步，次日允許150人分成兩組，在不同時段進入食堂用餐，但教職工反應這仍不足以保證社交距離。

羅斯對此辯解稱是出於好意，表示本意是希望讓師生吃上熱飯；根據教育局食品服務規定，熱餐只能在食堂內提供。

教育局發言人Danielle Filson表示，羅斯校長該指令違反了市府及教育局的相關防疫規定，她將受到調查，或將收到紀律處分；教育局也正在研究安全為學生提供熱食的方法。

康妮莱卡斯小學位於布碌崙羊頭灣Haring街2525號， 在校學生27%為西語裔、47%為非洲裔、9%為亞裔；在10月返校首日，就因同一建築內出現兩名新冠確診者，導致關閉一周。

教育局 社交距離 布碌崙

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