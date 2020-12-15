班森賀杜威高中 打造百老匯級別校園劇場

劇院禮堂的初步設計。(崔馬克辦公室提供)

向來關注紐約市公校教育 的布碌崙 (布魯克林)康尼島市議員崔馬克(Mark Treyger)，再次為布碌崙南區高中爭取經費；位於班森賀、華裔學生眾多的杜威高中(John Dewey High School)將獲得750萬元資金，打造百老匯 級別劇院禮堂(Broadway-style Theatre Auditorium)，強化表演藝術科目。

擁有2000多名學生的杜威高中，是當地亞裔學生比率較高的高中之一，其中華人子弟占最大比率；崔馬克日前攜手該校校長漢米爾頓(Connie Hamilton)、表演藝術科師生、市學校建設管理局(NYC School Construction Authority，簡稱SCA)局長里洛(Lorraine Grillo)等人舉行在線記者會，宣布這一消息。

根據計畫，學校將禮堂打造成百老匯似的高級演播廳，包括檯面、窗簾、更衣室、地板和座椅的全新設計、採用無限技術(wireless)的音響系統、新的燈光和空調系統，其中還能通過助聽器自動為殘障人士(ADA)連結聲音等。

杜威高中也正修改表演科目的教學內容，將包含更多舞台劇表演和唱歌項目，讓學生獲得實踐經驗；禮堂目前尚處在設計階段，一旦完成後便會立即施工，預計將耗時18至24個月。

「學生和教育者對藝術的熱誠是非常值得關注的，我們也應該竭盡所能鼓勵學生，培養出未來的百老匯明星、藝術家、舞臺設計者。」崔馬克表示，他一直希望將類似拉瓜地亞音樂藝術表演高中的舞台技術引領布碌崙南區來，因而感謝該校和市學校建設管理局的合作，讓這一目標能夠實現。

里洛表示，杜威高中已創校超過50年，現在當局是時候對校園進行升級，強化學生學習體驗；她相信更好的環境會讓學生更願意返校，並提升整體教育品質，感謝崔馬克提出這個項目，造福更多當地學生。