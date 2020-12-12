強制檢測每周一次…復課1周 19公校因疫情再關

復課不到一周，紐約市19所公校因疫情再度關閉。(市長辦公室提供)

第二波新冠疫情 發酵，紐約市公校復課才不到一周，全市共有19所公校因出現確診案例再次關校，改為遠程教學。

根據教育局 (DOE數據顯示，皇后區有七所學校停課，布朗士有五所，布碌崙(布魯克林)四所，史泰登島兩所，曼哈頓一所。

此外，為遠程學習的學生提供日託的五個學習橋中心以及四個早教設施也於本周關閉。

大約850所K-5和學前教育的學校，以及一些特殊教育教學樓在本周恢復面對面教學，而教育局也開始對學生和工作人員實施強制性病毒檢測 ，因為陸續發現陽性結果，引發了新一輪的關校。

截至10日數據，教育局共報告了55例新的學生確診病例，以及58例教職工病例；而今年到目前為止，已有2028名學生和2563名教職工檢測出新冠陽性，有479所學校因疫情而曾暫時停課。

作為學校重開計畫的一部分，市長白思豪(Bill de Blasio)對校園內的檢測制定了更嚴格的計畫，選擇面對面授課的家長們必須同意讓孩子每周進行一次隨機檢測，拒絕被檢測體溫的老師將從工資單上刪除。

白思豪聲稱，加強檢測有助於防止新冠疫情在美國最大的公校系統中爆發。

市教育局發言人巴博特(Miranda Barbot)表示，有嚴格的規章制度來保證學校的安全，如果在學校裡發現陽性病例，會毫不猶豫地進行徹底調查並迅速採取行動。

「雖然我們將學校內的檢測提高到每周一次，但在另一方面也絲毫沒有鬆懈，繼續強調預防性的安全措施，如勤洗手、保持社交距離和戴口罩。」她說。