學校檢測計畫混亂 市議員促改善

紐約市公校學童，在進入教學樓之前接受額溫檢測。（市長辦公室提供）

紐約市部分公校本周已重開，根據市教育局 規定學生返校必須提供由家長簽署的新冠肺炎病毒檢測 同意書，隨後學校每周對20%學生與職工進行強制性隨機檢測，但是家長對該檢測如何進行仍有疑惑，市議員崔馬克(Mark Treyger)致信市長白思豪(Bill de Blasio)和教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)，呼籲提出更詳細及透明化的檢測計畫。

同時擔任市教育委員會主席的崔馬克指出，學校檢測計畫從一開始就存在各種混亂，而市府要求的檢測過程也缺乏透明度，他說「雖然學校重開後新的檢測要求，市教育局用了強制性(mandatory)一詞，但深入研究後你會發現仍存在各種問題。」

崔馬克強調，過去不少家長向他反應各種擔憂，例如孩子患有自閉症，家長希望孩子接受自己的兒科醫師做檢測，而不是陌生人，這類合理要求該如何進行申請；還有一些學生在檢測過程中感到焦慮，希望父母陪伴身邊，一些父母也詢問，在孩子第一次進行檢測時，家長能否陪在身邊，但是教育局答覆說，這存在安全社交距離 的問題；家長詢問教育局是否可以在學校外設立移動檢測站，確保社交距離、同時父母能在場，教育局又指出，將導致工作人員配置困難。

崔馬克在信中指出，無論教育局出於什麼原因，但是該類規定給家長和孩子造成困擾，平等要求所有學生參加新冠肺炎病毒檢測固然十分重要，但教育局必須針對孩子情況和家長要求，做出適當調節與安排。