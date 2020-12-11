學校檢測計畫混亂 市議員促改善
紐約市部分公校本周已重開，根據市教育局規定學生返校必須提供由家長簽署的新冠肺炎病毒檢測同意書，隨後學校每周對20%學生與職工進行強制性隨機檢測，但是家長對該檢測如何進行仍有疑惑，市議員崔馬克(Mark Treyger)致信市長白思豪(Bill de Blasio)和教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)，呼籲提出更詳細及透明化的檢測計畫。
同時擔任市教育委員會主席的崔馬克指出，學校檢測計畫從一開始就存在各種混亂，而市府要求的檢測過程也缺乏透明度，他說「雖然學校重開後新的檢測要求，市教育局用了強制性(mandatory)一詞，但深入研究後你會發現仍存在各種問題。」
崔馬克強調，過去不少家長向他反應各種擔憂，例如孩子患有自閉症，家長希望孩子接受自己的兒科醫師做檢測，而不是陌生人，這類合理要求該如何進行申請；還有一些學生在檢測過程中感到焦慮，希望父母陪伴身邊，一些父母也詢問，在孩子第一次進行檢測時，家長能否陪在身邊，但是教育局答覆說，這存在安全社交距離的問題；家長詢問教育局是否可以在學校外設立移動檢測站，確保社交距離、同時父母能在場，教育局又指出，將導致工作人員配置困難。
崔馬克在信中指出，無論教育局出於什麼原因，但是該類規定給家長和孩子造成困擾，平等要求所有學生參加新冠肺炎病毒檢測固然十分重要，但教育局必須針對孩子情況和家長要求，做出適當調節與安排。
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