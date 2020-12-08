高年級返校 教師工會：視檢測能力再討論

穆格魯表示，將會持續監控學校狀況，確保做好所有防疫措施來保護學生安全。(Jonathan Fickies/UFT提供)

選擇混合教學的紐約市公校 五年級以下學生，7日再度返回校園上實體課，市教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，應視市府對師生的新冠檢測 能力，再討論高年級的返校計畫；他也指出，對於市府強制要求返校教師進行新冠檢測，工會所屬教師不會抵制，理解這是為了保障安全復課。

穆格魯表示，紐約市是全美最大的公校系統之一，也是目前少數開放實體授課的系統，在如此艱難的時刻，市府擴大檢測範圍，並要求學校嚴格恪守防疫規定，包括要求學生戴口罩、保持社交距離，校舍部分的清潔與通風，也採嚴格標準，確保做到每一件事情來保護學生安全；他在記者會上感謝所有相關職員在期間的努力，確保安全，「今天公校能重開，他們都是我們的英雄。」

對於嚴格要求檢測，遭到部分人士反對，穆格魯說，目前針對教職員的檢測未碰到拒測等問題，「因為在校舍內，大家都必須依靠其他人來確保自己的健康，我們的會員和老師深知這點。」

不過對於有家長的反對聲音，穆格魯則認為，做任何決定都一定會有反對者，但在疫情間最重要的，是要能做出能保護大部分人安全的決定；「我希望這些家長了解，我們做這些事情是為了保護學生的安全，也保護學生家庭的安全。」

雖然五年級以下重開實體課，但對中學和高中的重開日仍不確定，市長白思豪(Bill de Blasio)7日表示，市府將致力於盡快重開高年級，預計中學可能在明年1月重開，高中則不確定。

穆格魯說，市府在本周針對重開的校園進行檢測，將會密切注意狀況，而市府想再重開高年級，工會也會確保市府有能力可以為重開的所有公校，進行每周20%的在校人員檢測，才能安全重啟校園。