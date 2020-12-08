19萬學生返校 初中估下月復課

白思豪提醒家長，須簽署檢測同意書後，學生才能返校。（市長辦公室提供）

紐約市公校 3-K、Pre-K以及K-5年級7日重開，已選擇混合教學的學生重返校園；市長白思豪 (Bill de Blasio)表示，市教育局 預估約有19萬學生返校，850所公校復課，其中150所學校本周就將實現每周五天實體課；市府預計初中生下月也能返校復課。

市府此前承諾，將盡快讓所有學校恢復一周五天的實體課，教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)表示，預計有超過150所學校可在本周實現一周五天的實體課；白思豪則表示，其他學校需要兩周或到明年1月以後才能實現一周五天實體課，在此期間，學校將照顧最有需要的學生實現五天到校，如遊民家庭子女、殘疾兒童等。

白思豪還表示，市府仍致力於盡快讓初高中重開，預計初中可能在明年1月重開，但高中仍不確定；此外，他還宣布，史泰登島防疫「橙區」範圍內的學校已經滿足州府提出的重開標準，將於9日(周三)重開。

白思豪和卡蘭扎7日早間來到位於布朗士的公立第五小學歡迎返校學生。白思豪表示，他看到學生返校動力十足，許多家長也能減輕壓力；他也說，學校的防疫工作很扎實，通風、課堂防疫設置等已準備完善，也提醒家長須簽署檢測同意書後，學生才能返校。

紐約市此前設置3%的新冠檢測七天平均陽性率為警戒線，導致公校於11月18日關門；目前全市疫情已經反彈，七天平均陽性率已經為5%左右；但白思豪表示，公校仍然很安全；教育局數據顯示，從10月9日至11月22日，全市公校共檢測近16萬次，僅發現446例陽性，陽性率僅為0.28%。

此外，美國過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)7日參加州長葛謨(Andrew Cuomo)的記者會時也表示，目前學校內的傳染風險並不大，對此感到驚奇，因為若按照流感的經驗，學生經常在校內感染然後回去傳染給家人，但這在新冠疫情中並未發生。

葛謨也表示，儘管學校所在社區可能已經是疫情重災區，但目前學校內部的感染率非常低，很安全。