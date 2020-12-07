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城市學院數理工程高中華裔師生 獲「校園F1」雙獎

記者顏嘉瑩╱紐約報導
華裔教師林景松帶領城市學院數理工程高中學生參加今年的「校園F1」競賽，獲得兩項大獎。(取自Roosevelt Racers臉書)
華裔教師林景松帶領城市學院數理工程高中學生參加今年的「校園F1」競賽，獲得兩項大獎。(取自Roosevelt Racers臉書)

擁有20年歷史的「校園F1」(F1 in Schools)競賽，旨在讓高中以下學生能應用專長所學，製作出小型F1模型車競賽，激發學生在多方領域；位於曼哈頓上東城的城市學院數理工程高中(Eleanor Roosevelt High School)日前由華裔教師林景松領軍，帶領多名華裔等學生參加全美競賽，獲得兩項大獎。

為鼓勵學生探索STEM(Science、Technology、Engineering、Mathematics)領域，「校園F1」競賽於2000年發起，至今每年能吸引全球超過50個國家學校參與；由於參賽的門檻高，要求學生需具備科技知識，另外也要求需懂得行銷、廣告等技能，對於高中學生而言相當具有挑戰。

城市學院數理工程高中日前在該校汽車工程老師林景松的帶領下參與今年全美競賽；在12所參與學校中，該校斬獲獲「行銷贊助獎」和「最佳研發獎」兩項大獎，讓林景松感到相當高興。

林景松表示，今年團隊五個學生中，共有三名學生是華裔，分別為Peter Lu、Alex Chau、華凱皓(Daren Hua)，以及一名越南裔和一名西語裔學生。

做為目前紐約市唯一參賽隊伍，林景松解釋，該比賽要求學生設計一輛20分之一的F1賽車模型，在軌道上競速；另外也模擬真實的賽車，要求學生透過行銷廣告等，拉到贊助商，比賽挑戰學生在工程製造、市場行銷、美工設計以及團隊合作等能力。

光是參加該項競賽，過程就大致需要花費一年時間，在疫情期間如何能夠有效溝通解決問題，也是一大挑戰；林景松說，疫情讓整個賽事比往年更加波折且困難，但學生非常主動，想了其他方式解決疫情間無法相聚，實際測試車輛問題，更花了比平常五、六倍的上課時間備賽，在大部分的學生還需準備申請大學的同時，還要參加比賽壓力相當大。

曾在2017年帶領團隊代表學校首次參賽的林景松表示，兩次比賽中都看到許多華人子弟的參與，看到華裔學子年輕一代願意吃苦、努力，也願意承擔責任，相當不容易；他說：「得不得獎都是其次，但可以把一件複雜的事情透過團隊完成，對學生來說就是很好的經驗。」

該校團隊中有超過半數學生為華裔。(取自Roosevelt Racers臉書)
該校團隊中有超過半數學生為華裔。(取自Roosevelt Racers臉書)
該校團隊中有超過半數學生為華裔。(取自Roosevelt Racers臉書)
該校團隊中有超過半數學生為華裔。(取自Roosevelt Racers臉書)
競賽門檻高，在各方面都挑戰學生能力。(取自Roosevelt Racers臉書)
競賽門檻高，在各方面都挑戰學生能力。(取自Roosevelt Racers臉書)
由學生做出來的模型。(林景松提供)
由學生做出來的模型。(林景松提供)
城市學院數理工程高中的學生參加今年的「校園F1」競賽，獲得兩項大獎。(取自Roo...
城市學院數理工程高中的學生參加今年的「校園F1」競賽，獲得兩項大獎。(取自Roosevelt Racers臉書)
疫情期間無法實際討論測試車輛，學生只能透過線上會議討論。(取自Roosevelt...
疫情期間無法實際討論測試車輛，學生只能透過線上會議討論。(取自Roosevelt Racers臉書)

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