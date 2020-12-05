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人力中心中文學校繪畫比賽線上頒獎

記者張晨／紐約報導
去年三位評委對孩子們的參賽作品進行現場評鑑。(人力中心提供)
去年三位評委對孩子們的參賽作品進行現場評鑑。(人力中心提供)

由紐約人力中心中文學校舉辦的第八屆「兒童中秋繪畫比賽」經過幾個月作品徵集以及評選，5日線上舉辦頒獎典禮，該比賽原本只面向美東各州徵件，今年則收到來自美國其他各州，甚至遠在台灣的孩子，也提交畫作參賽並且獲獎；301幅參賽畫作中選出 84名優勝者，包括幼兒組25人、兒童組34人、少年組25人。

校長石蔚靜表示，繪畫比賽已連續舉辦八年，參賽人數逐年增加，比賽目的著重在讓孩子探索藝術，在繪畫過程中「更深入地認識自己」；該比賽原本只面向美東各州徵件，今年則收到來自美國其他各州，甚至遠在台灣的孩子，也提交畫作參賽並且獲獎。

中文學校創始人楊甘保表示，此次比賽提供一個平台，給在美國出生長大的孩子學習中華文化，瞭解中秋節的意義，探索眼中的中國城和在雙文化交集下成長的體驗，倡導家庭和睦團結，鞏固親子關係，開發孩子的想像力、創造力和思維能力，描繪自己的生活和夢想。

法拉盛文藝中心華人社區發展主任鄧雅云連續六年擔任評委，她的先生Jason Eisner就職於下東城舊城博物館，今年則是第三次擔任評委。

夫妻二人表示，今年的繪畫比賽活動由於新冠病毒疫情顯得更有意義，孩子們通過畫筆描繪自己在疫情下的生活，從他們的畫作中，可以窺探到他們純真無邪的內心世界、對家庭和睦的憧憬、對美好未來的渴望，以及對新常規生活的思考。

評獎共分為幼兒組、兒童組以及少年組，參賽年齡橫跨四歲至16歲；六歲的蔡昀芯獲得幼兒組一等獎，八歲的陳彥章獲得兒童組一等獎，十歲的黃湘育獲得少年組一等獎。

今年由於疫情影響，頒獎典禮改在線上舉行，但為了能讓每個孩子以得獎為傲，主辦方在線上一一朗讀了所有獲獎者的名字，鼓勵孩子們能繼續藝術創作。

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