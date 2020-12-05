促教育局確定SHSAT日期 布碌崙科技高中校友會聲援

廣大家長和學生焦急等待教育局確定SHSAT日期。（記者金春香／攝影）

眾多學生和家長仍在焦急等待教育局 確定特殊高中入學考試(SHSAT )日期，一直反對市府廢除SHSAT、改變特殊高中錄取制度的布碌崙科技高中校友會會長卡里(Larry Cary)日前在「紐約每日新聞」(NY Daily News)撰文聲援，要求市府和教育局抓緊確定考試日期，保證3萬名學生的考試權利不被剝奪。

卡里表示，雖然新冠疫情會改變考試形式，但考試可以改為遠程進行，正如AP考試、紐約州律師考試等都是遠程舉行，且紐約市 天主教學校入學考試已經於11月7日順利遠程舉行，當天也本應是SHSAT舉行的日期。

卡里認為，如果有的學生無法遠程參加考試，那麼教育局也完全可以在保證安全的情況下為這一部分學生舉行實地考試，然而教育局在疫情期間既未能妥善處理學校關閉和安全重開等問題，還進一步以疫情為由試圖擺脫SHSAT。

對於近年來反對者認為特殊高中考試錄取制度造成學生族裔分配不均的言論，卡里認為，SHSAT並不是問題，問題在於紐約市教育系統內的制度性種族歧視，其中也包括那些不通過SHSAT而直接選擇性錄取學生的高中。

卡里表示，要求取消SHSAT的團體和教育局都未能給予其他實際可行的替代考試的錄取標準，教育局無法使用出勤數字，因為該數字對患有哮喘比例更高的西語裔學生來說不公平，他們也無法使用州考成績或八年級成績，因為今年州考被取消，教育局也於上一學年將初中打分制度改為「合格」與「不合格」；教育局更無法使用憑藉推薦信入校方式，因為那將會給一些家庭特權。

教育局雖然此前曾提出特殊高中招收全市各初中內名列前7%學生的方案，剩餘名額則由抽籤方式從一些私立學校和宗教學校學生中選出，但目前該方案也較少被提及，取而代之的是更多反對SHSAT團體要求州府直接取消考試。

卡里強調，單一標準化考試的目的，就是給予每一名學生平等機會獲得特殊高中入場券，給移民家庭、少數族裔和工薪家庭的孩子一個爭取更長遠學術發展的機會，與其取消考試，市府和教育局更應該擔負的責任是提高所有公校的學術水平，以及給予所有有需要的學生免費考試輔導。