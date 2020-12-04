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質疑口罩效用遭投訴 紐大教授告同事求償75萬

記者金春香／紐約報導
米勒質疑口罩有效性被同事投訴，反將同事告上法庭。（取自紐約大學網站）
米勒質疑口罩有效性被同事投訴，反將同事告上法庭。（取自紐約大學網站）

一名紐約大學教授因發布質疑口罩是否真正有效的言論，引起同事不滿還將其投訴至學校行政處，日前該教授將同事告上法庭，與此同時他也在網上為自己發起捍衛學術自由請願書，獲得包括旅美中國維權人士陳光誠等1萬8000人的支持。

紐約大學傳播系教授米勒(Mark Crispin Miller)，9月在課堂上曾表示不相信口罩能夠真正防禦病毒，被學生投訴稱他宣揚陰謀論；該學生在個人推特上發帖，說米勒在課上散播極右陰謀論，除口罩無效論外還說人們若接種疫苗會改變基因，學生還說米勒經營陰謀論網站，她已經通過電郵向校方投訴，要求學校解雇米勒。

之後米勒為自己辯解，強調自己只是教導大家批判思考，稱這是他身為知識分子和公民的義務；校方隨後致信米勒班級內學生，提醒大家遵守防疫要求戴口罩。

米勒的同事們一個月後也發送郵件至校方，指責米勒攻擊投訴他的學生，還稱米勒利用教授的權威恐嚇那些選擇在課堂戴口罩的學生，郵件中還指出很多學生都時常抱怨米勒在課堂上的行為，以及他在教室及個人網站上發表的見解。

該郵件由25名員工簽名，要求校方徹查並制裁米勒，稱他們不能再保持沉默，任由米勒的言行傷害到學生。

米勒於三天前在紐約州高等法院狀告這些同事，稱信中所述都是謊言，要求75萬元作為傷害其職業和學術生涯的賠償。

與此同時， 米勒還在網上為自己發起「學術自由」請願，已經獲得1萬8000個簽名，其中包括一些知名人士的支持，如中國維權人士陳光誠、知名調查記者Seymour Hersh、反疫苗提倡者Robert F. Kennedy Jr.等。

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