保留SHSAT、增試驗高中 華社發起連署

特殊高中考試日期遲遲不公布，華裔家長要求市府盡快確定日期。（記者金春香／攝影）

特殊高中 校友會聯盟日前呼籲紐約學生、家長和會員連署致信州長葛謨(Andrew Cuomo)，要求其不要取消今年的特殊高中入學考試(SHSAT)；紐約中華公所也致信市長白思豪(Bill de Blasio)，建議維持SHSAT，並增設三所「試驗特別高中」，招收全市各高中內名列前7%的學生，以解決教育局 和亞裔社區有關特殊高中政策的衝突。

特殊高中校友會聯盟(Coalition of NYC Specialized High School Alumni Associations)日前在網路上發出連署信件，指出支持廢除(SHSAT的紐約市 學生組織「青少年做主」(Teens Take Charge)於感恩節前一天致信葛謨，稱由於如今考試無法安全進行，要求他頒布行政令，取消今年所有考試。

而再前一周，「青少年做主」還向教育部民權辦公室(Office of Civil Rights)提出訴訟，狀告紐約市教育局允許全市包括特殊高中在內的公立中學及高中用篩選入學制，違反1964年的「民權法案」(Civil Rights Act)，涉嫌歧視。

特殊高中校友會聯盟連署信指出，雖然疫情帶來挑戰，但包括AP考試、紐約州律師考試、紐約市天主教學校入學考試等，都通過遠程舉行，而市府卻遲遲不宣布特殊高中考試日期，顯然是市長和教育總監在以疫情為藉口，希望藉此取消SHSAT，但特殊高中考試是完全可以安全進行的，而如果取消今年的考試，將給正在備考的三萬名學生帶來無法彌補的損失。

連署網址為https://bit.ly/3qp18if，紐約同源會日前發出呼籲，希望更多華人家長簽名加入連署。

中華公所2日發布致市長的信，就特殊高中提出的兩項建議：一、紐約市特殊高中成為美國甚至全世界的知名高中，證明目前制度是成功且公平的，因此應該維持現有的入學考試，教育局沒有理由摧毀紐約公立高中成功的典範；二、為改善其他少數族裔在特殊高中比例不足的問題，建議教育局增設三所「試驗特別高中」，用教育總監建議的入學方式，選擇全市各高中內名列前7%的學生免試進入這三所高中。

中華公所認為根據以上建議，不但可以維護紐約現在的優秀高中，並可以增加新優質高中內的少數族裔學生，避免市府於亞裔社區衝突的延續。