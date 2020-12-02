師資短缺 特教服務不足主因

教育維權組織報告指出，紐約市公校在新冠肺炎疫情下無法提供充足且令人滿意的服務給特殊教育孩童。(Special Support Services提供)

布碌崙(布魯克林)教育維權組織「Special Support Services」1日發布最新報告，指出紐約市 公校在新冠疫情 下，無法向特殊教育孩童(Special Education)提供令人滿意的服務；報告指出，特殊孩童較一般孩童更容易跟不上學習，最終導致學習進度嚴重落後，市教育局 (DOE)應立即採取行動改善。

該組織過去幾個月向紐約市有孩子在公校接受特殊教育服務的家長進行線上問卷調查，以分析特殊孩童在疫情下的學習狀況，問卷調查以多種語言進行，共有1100名家長填寫問卷，有不少華人家長參與；調查結論指出，自秋季開課起的師資短缺問題，是造成特殊教育服務不足的最大原因。

家長反映，教育局未能滿足孩子的「個人教育計畫」（Individualized Education Program 簡稱IEP)規定的服務、大多時候對服務的安排和程序管理不當，師資短缺更加劇了遠程教學的難度，造成孩童學習體驗不佳。

特殊孩童面對遠距教學挑戰性更大，目前半數孩童仍與普通孩童一起上課，學習落後的情況更嚴重，要花更長時間才能追趕得上；另外，IEP服務不足，導致很多家長需自掏腰包以維持孩子的教育品質。

報告提出幾項建議，包括優先安排有高度需求的孩童返校學習，學校應與家長保持密切溝通，來制定最好的學習方式；教育局也應為公校和家長提供指導，例如如何擴大參與度、遠距教學下孩子應有的學習方式、混合教學模式下教師的信息互通等。

此外，該組織也認為，州教育廳(New York State Education Department)應介入調查，確定市教育局對IEP服務安排的合理性；而且應立即為疫情後期研擬應對計畫，譬如分析長期遠距教學對特殊孩童的影響，未來學校應採納哪些計畫來幫助特殊孩童在教育、社交和身心都有良好發展。