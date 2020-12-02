特殊兒遠距學習難 華人家長：幫不上忙
布碌崙(布魯克林)特殊教育維權團體「Special Support Services」1日發表的報告顯示，特殊孩童在新冠疫情下，面對巨大的學習障礙，對此不少華人家長表示認同；他們提到，特殊孩童比普通孩童更難專注學習，新移民父母不諳英文，難以解決孩子遠距教學下面對的種種難題，希望市府能給予更多協助。
居住在布碌崙的單親媽媽文健華育有兩個各五歲和四歲的兒子，長子患有自閉症，不愛與人溝通，更不擅長用語言表達自己，不順心時就會發脾氣，之前在學校上課需有專人全程看顧；疫情爆發後因擔心病毒的傳播，文健華表示孩子只能採用遠距教學模式，大兒子的學習進度很不理想。
她表示，返校上課對特殊孩童而言是對學習唯一有效的選擇，大兒子無法控制自己，在家上網課坐不住，上課時注意力渙散、跑來跑去，在銀幕上看見老師就哭，不斷反抗，讓她感到無能為力。
不僅如此，因不諳英文，無法和教師溝通，文健華說，她平時上課時還要用翻譯軟體來理解老師的話，再試圖轉述給孩子聽，但都作用不大；她希望市教育局(DOE)能給家長更多資源，並安排會說華文的老師或教育人士和像她一樣的家長溝通，指導他們的孩子學習。
傳心家長協會負責人葉玉嬋表示，她兩個23歲和20歲的兒子都是自閉症患者，疫情前一個上日間技能學校(Day Habilitation)，一個在公校上課；她說自己的孩子算是比較好引導的特殊孩子，只要幫他們打開電腦，基本上可以安定地坐在螢幕前上課；但其他家長就沒有那麼幸運，很多孩子無法獨自學習，家長需要全程守候在旁邊監督，有些家長還因此覺得太麻煩，乾脆不讓孩子上課。
她說，當局派發的電子裝置無限網路信號太弱，上課時經常斷線，孩子們無法好好學習；她表示，特殊家庭的父母已非常不易，在疫情下更負擔加重，希望市府能重視這些問題，盡快加以改善。
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