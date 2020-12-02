特殊兒遠距學習難 華人家長：幫不上忙

單親母親文健華形容患有自閉症的五歲兒每次上網課時都不願乖乖配合，造成學習進度不理想。(文健華提供)

布碌崙 (布魯克林)特殊教育維權團體「Special Support Services」1日發表的報告顯示，特殊孩童在新冠疫情 下，面對巨大的學習障礙，對此不少華人家長表示認同；他們提到，特殊孩童比普通孩童更難專注學習，新移民父母不諳英文，難以解決孩子遠距教學下面對的種種難題，希望市府能給予更多協助。

居住在布碌崙的單親媽媽文健華育有兩個各五歲和四歲的兒子，長子患有自閉症，不愛與人溝通，更不擅長用語言表達自己，不順心時就會發脾氣，之前在學校上課需有專人全程看顧；疫情爆發後因擔心病毒的傳播，文健華表示孩子只能採用遠距教學模式，大兒子的學習進度很不理想。

她表示，返校上課對特殊孩童而言是對學習唯一有效的選擇，大兒子無法控制自己，在家上網課坐不住，上課時注意力渙散、跑來跑去，在銀幕上看見老師就哭，不斷反抗，讓她感到無能為力。

不僅如此，因不諳英文，無法和教師溝通，文健華說，她平時上課時還要用翻譯軟體來理解老師的話，再試圖轉述給孩子聽，但都作用不大；她希望市教育局 (DOE)能給家長更多資源，並安排會說華文的老師或教育人士和像她一樣的家長溝通，指導他們的孩子學習。

傳心家長協會負責人葉玉嬋表示，她兩個23歲和20歲的兒子都是自閉症患者，疫情前一個上日間技能學校(Day Habilitation)，一個在公校上課；她說自己的孩子算是比較好引導的特殊孩子，只要幫他們打開電腦，基本上可以安定地坐在螢幕前上課；但其他家長就沒有那麼幸運，很多孩子無法獨自學習，家長需要全程守候在旁邊監督，有些家長還因此覺得太麻煩，乾脆不讓孩子上課。

她說，當局派發的電子裝置無限網路信號太弱，上課時經常斷線，孩子們無法好好學習；她表示，特殊家庭的父母已非常不易，在疫情下更負擔加重，希望市府能重視這些問題，盡快加以改善。