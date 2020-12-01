長島大頸學區 感恩節假期13師生確診

大頸學區感恩節假期有13名師生確診新冠，圖為大頸學區的學校正在上課。(取自學區臉書)

華裔學生眾多的紐約長島大頸(Great Neck)學區 ，在感恩節期間有來自多所學校的共13名學生和教師新冠檢測 呈陽性，其中六名高中生參加了同一場社交活動；11月30日早上，又新增一名學生確診。

納蘇郡(Nassau County)大頸學區學監11月30日致信學區內的家長表示，學區已收到通知，感恩節期間，有13人確診感染新冠，其中有六名學生是南高中(South High School)的學生，參加了同一場社交聚會，其他確診者包括甘迺迪学校(John F. Kennedy School)和北高中(North High School)各一名學生，北初中有兩名學生和一名老師，Saddle Rock學校和南初中各有一名老師。

信中表示，這些確診學生和教職工已經多天沒來學校；假日期間，學區也對校園進行了清潔和消毒，並正在與納蘇郡(Nassau County)衛生局合作進行密切接觸者追蹤；沒有收到通知者，可以確定為非密切接觸者。

大頸由於新冠確診人數和陽性率增加，於11月23日被紐約州 列為新冠「黃區」，根據州府規定，「黃區」內的學校可保持開放，但必須每周對到校上課師生的20%進行新冠檢測。

大頸學區在致家長的信中也匯報了最新情況，「學區正在與當地的健康和教育機構合作，來最終確定黃區內學校的新冠檢測計畫；由於感恩節假期，紐約州將完成檢測的期限延長到12月12日。」

此外，該學區30日早上又收到通知，E. M. Baker學校一名學生新冠檢測呈陽性；根據學區的規定，該學生所在班級的學生和老師1日起改為網路教學，為期14天，該校其他班級繼續實施到校上課。

長島納蘇郡11月30日公布的數據顯示，該郡的新冠檢測陽性率為4.1%，237人住院，36人在重症監護病房，郡長庫倫(Laura Curran)表示，雖然該郡的陽性率略低於紐約州平均4.6%的陽性率，但必須注意現在出現的趨勢並繼續盡全力控制疫情。