白思豪：公校重開將擴大檢測 無大規模接種疫苗計畫

白思豪表示，市府將於下周公布公校重開計畫。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)25日表示，市府將於下周公布公校 重開計畫，除了此前已透露的按照年級由小到大分階段重開，市府還將考慮不同社區疫情狀況，分地域重開公校；此外，市府還將提高公校人員的檢測 頻率，呼籲每位家長都應該填寫子女在校的檢測同意書。

白思豪表示，他已與州長葛謨(Andrew Cuomo)就公校重開事宜進行交流，州府和市府均認為重開公校需大幅提高檢測能力，同時也應該根據不同社區的疫情輕重有針對性地處理，未來也將按照社區分階段重開公校，但並未透露更多細節。

此前，市府已經表示將按年級由小到大的順序重開公校，第一批重開的是第75學區為特殊需求學生服務的公校，其次將按照年齡由小到大的順序依次重開3-K/Pre-K學前班、小學、中學和高中。

他說，重開計畫公布後，將在隨後幾周推進，市府將與家長和教師進行充分溝通；白思豪表示，增加檢測量是公校重開的基礎，目前市府對公校每月進行一輪隨機檢測，預計這個頻率將有所提高，他呼籲所有家長都填寫子女在校檢測同意書，盡最大可能增加檢測頻率，爭取全員檢測。

儘管已有疫苗將馬上投入使用，但白思豪表示，目前沒有給公校學生大規模接種的計畫，因為距離普通民眾大規模接種尚需時日，而且目前也不清楚廠商能夠提供多少疫苗，因此目前公校重開的重點仍然是加強檢測和分階段重啟。

白思豪還說，公校關門但市府未能及時提出重開計畫，責任在他本人；他承認，夏季在制定公校在全市新冠檢測超過3%就關門的關校指標時，市府沒有制定公校重開的備用計畫，因為當時需要解決的問題太多，如混合教學的運轉、教學樓的清潔等，還未能考慮重開事宜，而且疫情也在變化之中。

但他也說，3%的指標仍然是有意義的，因為疫情的確已經反彈，意味著需要先關閉學校重新設定防疫計畫。

而葛謨則表示，州府希望幼兒園至八年級學校能夠保持開放，因為新冠在青少年人群傳播概率較小，但高中則另當別論。

他說，最佳的狀況是能夠每天檢測所有在校人員，但目前紐約市做不到，因此需要優化檢測資源；州府此前表示，紐約市以外的「橙區」內學校須增加檢測量才能重開，學生和教職員工須檢測陰性後才能返校，同時學校須每周檢測25%的在校人員。