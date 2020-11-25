紐約市長白思豪:下周將公布公校重開計畫

紐約市府計畫將再按從低到高年級，分階段進行公校返校復課。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)25日表示，市府將於下周公布公校 重開計畫，除了此前已透露的按照年級由小到大分階段重開，市府還將考慮不同社區疫情狀況分地域重開公校；此外，市府還將提高公校人員的檢測 頻率，呼籲每位學生都應該填寫檢測同意書。

白思豪表示，他已與州長葛謨(Andrew Cuomo)就公校重開事宜進行了交流，州府和市府均認為重開公校需大幅提高檢測能力，同時也應該根據不同社區的疫情輕重有針對性地處理，未來也將按照社區分階段重開公校，但並未透露更多細節。

此前，市府已經表示將按年級由小到大的順序重開公校，第一批重開的是第75學區為特殊需求學生服務的公校，其次將按照年齡由小到大的順序依次重開3-K/Pre-K學校、小學、中學和高中。

他說，重開計畫公布後將在隨後幾周推進，市府將與家長和教師進行充分溝通；白思豪表示，增加檢測量是公校重開的基礎，目前市府對公校每月進行一輪隨機檢測，預計這個頻率將有所提高，他呼籲所有學生填寫檢測同意書，盡最大可能增加檢測頻率，爭取全員檢測。

儘管已有疫苗將馬上投入使用，但白思豪表示，目前沒有給公校學生大規模接種的計畫，因為距離普通民眾大規模接種尚需時日，而且目前也不清楚廠商能夠提供多少疫苗，因此目前公校重開的重點仍然是加強檢測和分階段重啟。