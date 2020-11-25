教師聯合工會 反對市長公校控制權

穆格魯（左）反對市長公校控制權。(市長辦公室提供)

代表紐約市 10萬公校 教師的教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)24日表示，工會反對市長公校控制權，希望州議會在這一輪市長公校控制權2022年到期後不予延長，指出公校教育需要來自家長和教育者多方的聲音，市長一人決定不利於公校教育的發展。

穆格魯表示，工會希望州議會改變現有法規，限制市長對教育政策的影響力及市教育局 選擇公校校長的權力；目前市長公校控制權將在2022年期滿，屆時現任市長白思豪已卸任，穆格魯表示，將與市長參選人就此進行討論。

2002年時，因為多年來廣被詬病效率低下和腐敗，州議會立法改革紐約市由教育委員會控制公校、由學區委員會任免校長等制度，將公校控制權交由市長，由市府下屬的教育局作為管理公校的行政機構，並由市長任命教育政策委員會13名成員中的八名。

不過，州府給予的市長公校控制權並非一勞永逸，而是有期限，每次到期後需州議會重新表決是否給予延長；首位獲得公校控制權的前市長彭博(Mike Bloomberg)在其任期內，首次便獲得七年的公校控制權，第二次則獲延長六年。

但2014年白思豪上任後，州議員不少對白思豪的教育政策缺乏信心，以及州參議會共和黨團與他的結怨，多次僅給他一年延期，成為他市長任期裡每年的必經之痛，直到2019年又一次延期時，才給予他一次性三年延期至2022年6月30日。

白思豪當日對教師工會此項提議回應表示，市長公校控制權被證明是有效且正確的途徑，好於之前的舊制度，只有在校長控制權下，紐約市公校系統才能做成譬如全面學前班等行之有效的項目。

根據穆格魯2013年時向州議會提出的計畫，指出恢復由教育委員會控制紐約市公校系統，其中教育政策委員會中只有五名成員由市長任命，其他八人分別由五區區長、市主計長、市議長和公益維護人來選擇，每名成員任期錯開，都為三年，並可選擇續任，不由其任命者決定去留。

穆格魯還提議由教育政策委員會負責公校校長的初步篩選，將最優的三名候選人交由市長作最終決定；而教育總監的任期也改為兩年，可以續任，且市長要開除教育總監須有正式理由。