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州眾議員寇頓動員家長 促市府定SHSAT考試日期

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙州眾議員寇頓24日發布聲明，呼籲家長發聲，要求市府盡快定下特殊高中入學考試日期。(本報檔案照)
布碌崙州眾議員寇頓24日發布聲明，呼籲家長發聲，要求市府盡快定下特殊高中入學考試日期。(本報檔案照)

代表華人眾多的布碌崙南區的州眾議員寇頓(William Colton)24日表示，市長白思豪(Bill de Blasio)和教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)恐藉新冠疫情，試圖進行取消SHSAT入學考試等特殊高中改革，呼籲家長針對該議題仍要不斷發聲，施壓市府盡快定下今年的特殊高中入學考試(SHSAT)日期。

寇頓表示，家長對市府不願定下特殊高中入學考試日期感到憤怒，擔心將以疫情為由擺脫考試，提醒家長要繼續站在同一陣線上，對市府施加壓力，並督促趕緊定下日期。

「我相信SHSAT是孩子們實現美國夢的橋梁。」寇頓說，學生族裔不夠多元化並非考試本身存在問題，而是市教育局在某些學區關閉資優班(Gifted and Talented Program) 項目所致；他說，自己曾擔任公校教師，在第13學區教資優班，堅定認為每個學生只要給予機會，都有學習的能力。

寇頓目前向家長徵集簽名請願，有意的民眾可撥打電話(718) 236-1598聯絡他辦公室，或上網至https://bit.ly/3fyfYxz，填寫請願書。

第24學區委員會華裔主席、學生家長黃友興表示，近來市府在教育政策上的反覆，讓不少學生離開公校，轉到天主教學校或私立學校就讀；華人家長深信保住SHSAT考試是確保特殊高中維持高品質教育的唯一方法，同時鑑定出一些資源不夠完善、需要改進的學校，針對他們提供協助。

他認同寇頓的說法，認為白思豪和卡蘭扎還未打消停止特殊高中改革的計畫，他將聯合其他家長與寇頓高度配合，督促市府盡快明確SHSAT考試日期。

特殊高中 教育局 SHSAT

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