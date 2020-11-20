支持篩選入學 教育維權組織讓數據說話
教育維權組織「紐約市加強課程和教育家長領導」(PlaceNYC)19日晚舉辦線上會議，討論紐約市篩選入學和特殊高中考試等入學機制給學生帶來的利弊；會上主辦方分享研究數據，相信透過篩選入學、SHSAT以及資優班(Gifted and Talented Program)等方式，能使學生的學業表現更優良。
PlaceNYC共同創辦人朱雅婷表示，支持取消SHSAT者強調特殊高中的非洲裔與西語裔學生比率低，去年只有七名非洲裔學生獲史岱文森高中(Stuyvesant High School)錄取，但根據統計，非洲裔、西語裔和亞裔學生參加SHSAT的人數基準就不同。
朱雅婷表示，統計顯示，十個亞裔學生有七人參加SHSAT，但非洲裔、西語裔每四人才有一人參加考試；另外研究也顯示，學生與程度相當的同儕一起學習，其學習表現更加優異。
約翰霍普金斯大學(JHU)教育學院教授Jonathan Plucker表示，當局想要取消這些入學方式，主要是希望能解決校園種族不夠多元化問題；「但解決方式有很多種，此問題也不只紐約市獨有，市府這樣的做法只會讓校園種族分化更嚴重，也會讓很多學生失去機會。」
州參議員康莫利(Leroy Comrie)和史塔文斯基(Toby Stavisky)等民選官員也支持篩選入學和SHSAT，康莫利表示，很多學生有能力但無法取得資源，透過SHSAT等篩選入學方式，在各層面都能提供孩子更多機會；他也鼓勵與會者，稱他們正在做「對的事」，應該要繼續奮鬥，讓更多人知道紐約市教育系統真正問題所在。
當天發言者還有多位資深教職人員，包括華裔周亦東和Maggie Feurtado等人。
紐約市針對教育改革議題爭議不斷，日前支持廢除SHSAT的紐約市學生組織「青少年做主」(Teens Take Charge)，才向教育部民權辦公室(Office of Civil Rights)提出訴訟，認為市教育局允許全市包括特殊高中在內的公立中學及高中用篩選入學制，使紐約市公校成為全美種族分化最嚴重的系統。
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