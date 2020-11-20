家長不滿學校突關 市府前憤怒示威

對紐約市公校突然關閉不滿的家長，在市府前集會示威，要求公校重開。(Getty Images)

紐約市公校 19日再度關閉、停止面對面授課，引起眾多家長不滿，當日上午在市府前集會示威，認為不應將全市七天平均陽性率作為公校關門的標準，也指責市府沒有及時出台任何具體重開計畫。

這群示威家長中，有不少人的孩子所在學校並無新冠病例、支持孩子到校學習，且相信學校防疫措施，無法接受學校突然關閉，聚集在市府前大罵市長白思豪(Bill de Blasio)和教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)。

女兒在華埠雙文學校讀三年級的家長朱雅婷在集會上表示，「要求學校關閉是一件容易的事情，但安全重開的準備工作則非常繁重，紐約市公校今年夏天開始準備重開過程中，遇到過很多問題，學生們才終於在9月底得以返回學校，然而如今市府卻用並不能代表校園實際疫情的數據，要求所有學校立刻關門，對學生造成巨大打擊。」

朱雅婷說，她的女兒從開學至今接受了兩次新冠病毒檢測，都沒有問題，就讀的雙文學校也未出現過確診病例，且學校還使用圖書館作為授課空間，女兒可以每周上學五天，擁有回歸正常學習生活的感覺，「前幾個月她每天都要盯著電腦學習，視力都下降了。」

19日公校關閉消息一出，朱雅婷的女兒非常傷心，不停地問她什麼時候能回到學校，這也激發她出來參加集會，要求市府重開公校，她還指出，「學生和家長雖然對教育局 很多決定不信任，但我們都非常相信學校的老師，他們真的付出很多。」

市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)指出，如今紐約的成年人可以到酒吧喝酒，但他們的孩子們卻不能回校上課；紐約市公校檢測陽性率僅為0.23%，卻被要求立即關閉，而健身房、室內用餐仍可以進行，這是不可理喻的。

崔馬克表示，半年多來市府和教育局給了太多混亂指示，這些經歷很可能給孩子們的未來發展帶來負面影響。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)指出，從開學以來廣大師生家長就整天提心吊膽，不知公校何時又會再關，雖然疫情反彈導致關校，是科學和公共健康的問題，但在關校前16個小時才宣布，說明市府管理能力有問題。

當日集會上，家長將1萬3000多名家長簽字支持的公校重開請願書，送至市長辦公室和位於曼哈頓中城的州長辦公室，要求學校盡快重開。