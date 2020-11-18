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陽性率未破3% 公校續開…隨時可能「達標」關校

記者和釗宇張晨／紐約報導
紐約市單日新增新冠確診1934人，疫情持續走高。(記者張晨／攝影)
紐約市單日新增新冠確診1934人，疫情持續走高。(記者張晨／攝影)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)17日表示，全市新冠檢測七天平均陽性率目前仍低於3%的警戒線，因此公校將繼續開放；但數據顯示，全市單日檢測陽性率仍不斷升高，未來七天平均陽性率隨時有可能升破3%，因此白思豪呼籲家長繼續做好隨時關校的準備。

白思豪當日也表示，市警在感恩節期間不會對家庭聚會進行執法，他承認某些市民不會遵守防疫令，但對多數民眾表示信任，執法焦點將著重在公開的大型集會，市財政局法警處為此成立一個150人的執法小組。

州長葛謨(Andrew Cuomo)同日表示，儘管此前成功地控制了病毒的傳播，但如今紐約州也不能倖免於疫情全國范圍內的再次激增。他說，「我們都有自己的一份責任—戴上口罩，在保持設社交距離，避免大大小小的聚會，並勤加洗手，大家今天的行動決定了明天的確診病例，就這麼簡單。」

州府數據顯示，進入周內後全州日新增新冠確診人數回到5000人以上，達5088人，其中紐約市新增確診1934人；全州單日新增住院人數也突破2000人，創下6月以來新高；而市府數據顯示，全市16日新增住院人數102人，儘管該數字低於200人的警戒水平，但白思豪表示其中45%為新冠患者，這一比率已經比一個月前高出一倍；同時，全市七天平均日新增病例為1117例，已經大幅超過550例的警戒線，單日檢測陽性率達到3.2%，七天平均陽性率為2.74%。

白思豪表示，鑒於七天平均陽性率尚未突破警戒線，全市公校將繼續開放；但他也表示，隨著單日檢測陽性率日漸升高，七天平均陽性率仍然隨時有可能突破警戒線，他建議家長隨時做好公校關門的準備。

不過白思豪也說，通過不斷增加檢測量，紐約市仍有機會控制疫情，保持公校開放；市檢測和追蹤小組總監朗恩(Ted Long)表示，目前全市的單日檢測能力已經達到6萬次，每周檢測數可超過30萬次，而且市府已經將救護車改裝成病毒檢測車，在社區流動使用。

此前有質疑稱紐約市使用陽性率作為疫情指標，無法反映疫情反彈狀況，因為檢測次數的增加會拉低陽性率，無法反映日新增病例數的增長；對此白思豪表示，使用陽性率作為指標正是希望鼓勵市民增加檢測，「因為只有這樣，我們才能看清疫情的全貌，盡快隔離確診患者，切斷傳染源。」

朗恩也表示，目前全市80%的新增病例都是無法溯源的社區傳染，但即便如此，檢測追蹤依然能夠有效遏制疫情，「因為通過檢測追蹤可以了解到是否出現了超級傳播事件，並且識別傳染高危場所，所以我們就可以提前警示民眾做好防疫；例如，目前可以看到的主要傳染場合是室內小規模聚集，市內並未發現任何超級傳播事件。」

白思豪表示，未來七天平均陽性率隨時有可能升破3%，呼籲家長做好隨時關校的準備。（...
白思豪表示，未來七天平均陽性率隨時有可能升破3%，呼籲家長做好隨時關校的準備。（市長辦公室提供）
市長白思豪出席活動，入場時接受體溫檢測。(市長辦公室提供)
市長白思豪出席活動，入場時接受體溫檢測。(市長辦公室提供)
紐約市新一波新冠疫情持續走高，防疫政策日益趨緊，公校處在隨時會關閉的邊緣。(Ge...
紐約市新一波新冠疫情持續走高，防疫政策日益趨緊，公校處在隨時會關閉的邊緣。(Getty Images)

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