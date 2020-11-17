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疫情關校指標 州長、市長分歧…周二公校續開

記者和釗宇／紐約報導
儘管疫情反彈，但紐約市公校仍繼續開放。（市長辦公室提供）
儘管疫情反彈，但紐約市公校仍繼續開放。（市長辦公室提供）

儘管全州日新增住院人數創下5月以来新高，紐約市的新冠檢測七天平均陽性率仍低於3%，全市公校確定周二繼續開放；然而，州長葛謨(Andrew Cuomo)和市長白思豪(Bill de Blasio)在關校指標的問題上繼續分歧，葛謨認為紐約市應該重新考慮3%的陽性率門檻，白思豪則堅持3%的指標，稱這是在履行對家長和教師的諾言。

州府數據顯示，全州15日新增病例3490例，新增住院人數高達1968例，創下5月10日以來新高；同時，紐約市15日的七天平均日新增病例已經超過1000例，遠超550例的警戒線；不過，隨著檢測量的擴大，陽性率水平保持穩定，15日的單日陽性率為1.68%，七天平均陽性率為2.77%，後者仍低於3%的警戒線，因此公校可繼續開門。

然而，葛謨在16日早間接受MSNBC採訪時表示，目前學校較為安全，校內的感染率遠低於其所在社區，因此紐約市應該重新考慮3%的關校陽性率門檻，通過加強檢測來對不同學校採取不同措施；他說，3%的指標是幾個月前決定的，但是現在有更加精確的數字，可以做出更精準的防控，因此他建議感染率較低的學校應當繼續開放，「我們讓孩子們待在感染率較低的學校裡，比關校放他們到社區裡更安全。」

不過他也表示，這僅僅是個建議而已，並非命令，還需要與家長、學生、學校和老師交流意見，各方討論同意之後才能實施。

但白思豪在隨後的記者會上重申，紐約市仍將遵循3%的關校陽性率門檻，稱這樣做是履行對家長和老師做出的承諾，3%的關校門檻也是市府和教師工會商議過後達成的共識，因此目前不打算接受葛謨的建議。

白思豪表示，「目前公校的陽性率確實非常低，因為校內的防控措施做得很到位，所有人都戴口罩並遵守防疫要求；不過，我們堅持3%的關校門檻，是為了讓家長和教職員工對防疫保持信心，我們將遵守規則。」

他也表示，市府和州府就防疫問題經常交流看法，也是有共識的，關鍵問題是找到遏制疫情、盡快恢復正常的辦法，是否關校的最終權限仍在州府；他願意考慮葛謨提出的加強檢測的建議，認為這將有助於關校以後遏制疫情，讓學校盡快重開；白思豪說，如果全市公校關閉，他希望在數周之後就能重開。

葛謨認為紐約市應該重新考慮將陽性率3%作為關校門檻。（州長辦公室提供）
葛謨認為紐約市應該重新考慮將陽性率3%作為關校門檻。（州長辦公室提供）
白思豪仍堅持陽性率3%的關校指標，稱這是在履行對家長和教師的諾言。（市長辦公室提...
白思豪仍堅持陽性率3%的關校指標，稱這是在履行對家長和教師的諾言。（市長辦公室提供）
紐約市的新冠檢測七天平均陽性率仍低於3%，因此全市公校確定周二將繼續開放。（市長...
紐約市的新冠檢測七天平均陽性率仍低於3%，因此全市公校確定周二將繼續開放。（市長辦公室提供）

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