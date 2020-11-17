私企提供空氣過濾系統 改善公校環境

鐵獅門16日宣布與市教育局(DOE)等單位合作，提供逾10萬個空氣過濾系統。(市長辦公室提供)

紐約市 新冠肺炎疫情回升，不過由於檢測七天平均陽性率仍低於3%，未達關校標準，學生將繼續到校上課，讓不少家長擔心；擁有洛克菲勒中心的知名地產開發商鐵獅門(Tishman Speyer)集團，16日宣布與市教育局 (DOE)等單位合作，提供逾10萬個空氣過濾系統，以增加紐約市公校 校舍的通風，提供學童更安全的學習環境。

鐵獅門此次和市教育局、教師聯合工會(UFT)、市學校建設管理局(NYC School Construction Authority，簡稱SCA)等合作，為公校購置超過10萬個州府建議的MERV-13以上標準過濾系統。

UFT主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，鐵獅門一直努力改進應對疫情的通風系統，當他詢問鐵獅門首席執行長兼主席Rob Speyer，應該如何更好的保護學生和教職員健康時，Speyer不僅提供建議，更分配了工程師和建築菁英組成的團隊，與工會和市府合作，共同提出一系列的創新解決方案。

Speyer則說，自己做為紐約客，當全力支持這個城市的疫後復甦；「在穆格魯問我，是否能將地產商的專業，來幫助學童、教師和政府創建一個更安全、健康的環境時，我倍感榮幸。」

鐵獅門的工程師與設計團隊花了幾周，針對位於曼哈頓的金恩(Martin Luther King Jr.)complex與布朗士Herbert Lehman高中兩所學校的通分系統和狀況研究，並對整棟大樓的風扇及教室空氣流通狀況做調查後，利用過去經驗制定多項策略，確保校舍在冬天也能夠保持空氣流通。

鐵獅門也透過其供應鏈，找到一間位於美國的過濾器供應商，能夠在短時間內向紐約市公校提供超過10萬個MERV-13過濾器統，並在未來協助將過濾器加裝在校舍的中央空調系統中。