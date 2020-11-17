學生組織告教育局 要求取消公校篩選錄取

「青少年做主」向教育部民權辦公室提出訴訟，認為紐約市教育局違反「民權法案」；圖為該組織此前舉行示威，反對公校篩選制度。（本報檔案照）

支持廢除特殊高中入學考試(SHSAT)的紐約市 學生組織「青少年做主」(Teens Take Charge)，16日向教育部民權辦公室(Office of Civil Rights)提出訴訟，認為紐約市教育局 (DOE)允許全市包括特殊高中在內的公立中學及高中用篩選入學制，違反1964年的「民權法案」(Civil Rights Act)，使紐約市的公校 成為全美種族分化現象最嚴重的系統。

訴狀中還引用了本年度紐約市高中錄取的數據，包括曼哈頓第二學區的勃魯克學院高中(Baruch College Campus High School)和Eleanor Roosevelt高中，儘管在兩所學校的非洲裔及西語裔學生申請人約占全校學生數量的40%，但錄取率僅有約9%；其中Eleanor Roosevelt高中的白人學生申請率約有21%，但錄取率卻高達45%，另外全市還有14所公校都出現類似情形。

該組織在訴狀中提到，市教育局違反了民權法案第六章，其規定不可因種族、膚色、宗教信仰、性別或來源國而有的歧視性行為，禁止在學校及公共場所中的種族隔離；訴狀內容還提到，紐約市公立高中使用篩選錄取，不利於有色人種申請，已經視為是種族隔離。

訴訟對教育部民權辦公室提出多項請求，包括要市公立學校禁止將考勤紀錄、學業及標準化考試成績等作為篩選入學的錄取準則；在所有公立學校採用包容性招生政策；為學生提供平等機會，以獲得頂尖學校可獲得的資源、指導、課外活動等；另外也要求市教育局在公立學校發布錄取通知的60天內，公布全市公校的綠取相關數據等。

曾多次公開表示支持特殊高中改革的亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)共同執行總監梁韶律(Vanessa Leung)和昆丹娜(Anita Gundanna)表示，亞太裔學生受到篩選入學制度的影響，但卻因為缺乏正確資訊，抹滅社區受到制度影響的事實，更被外界拿來當作是攻擊其他有色人種社區的楔子；她們表示，相信採包容性招生政策將可使公校更朝著正確的方向前進，並對學生的學業、社交和情感上都有正面影響。