布碌崙、皇后區 69所天主教學校都不關閉

布碌崙(布魯克林)天主教教區宣布，教區管轄的69所天主教學校會一直保持開放。（Getty Images）

布碌崙 (布魯克林)天主教教區15日宣布，無論紐約市公校接下來是否會因疫情 關閉，該教區管轄的位於布碌崙與皇后區 的69所天主教學校將會保持繼續開放，堅持提供一周五天面對面授課。

該教區表示，自本學年開學以來，教區所管轄的布碌崙與皇后區天主教學校按計畫於9月9日開學，一直提供每周五天的面對面學習；即使在公校被要求停課下，作為私立學校的天主教學校都將在做好防疫工作的前提下，繼續保持開放。

布碌崙與皇后區天主教學校系統總校長Thomas Chadzutko表示，在此次新冠肺炎疫情之後，教區所轄的69所天主教學校都致力於保護學校學生與職工的安全，結果證明這些努力十分奏效；開學以來，一直能夠為確保學生獲得一周五天面對面教學，並且計畫在本學年剩下的日子裡繼續堅持下去。

Chadzutko說，「我知道保持學校開放對學生發展至關重要，我們的學生希望能在學校裡和同學一起進步，我們也希望他們盡可能安全的待在教室裡。」

教區表示，所轄的69所天主教學校承諾將嚴格遵守防疫規定，防止疫情傳播，要求學生在校期間保持社交距離、戴好口罩、勤洗手，教職工和學生一旦身體出現症狀，都會被要求待在家；學校成功運營了兩個多月，沒有出現疫情擴散情況，接下來將會和州與市衛生部門保持合作，繼續確保學生與教職工的安全。