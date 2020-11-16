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紐約州學校防疫花費 長島學區110萬最高

記者朱蕾／紐約報導
應對新冠疫情開銷，紐約州學區中長島學區最高，圖為長島公校的老師為安全開學做準備。(取自長島花園市學區網站)
應對新冠疫情開銷，紐約州學區中長島學區最高，圖為長島公校的老師為安全開學做準備。(取自長島花園市學區網站)

一項覆蓋全紐約州的調查報告顯示，用於確保今秋校園安全重開的新冠疫情相關費用，每個學區平均花費50萬元，包括購買設備、為學校提供技術和交通等；長島的學區平均花銷為全州最高，超過110萬元，為每名學生的平均支出為370元，是州平均水平的近1.8倍。

由紐約州學區事物組織(Association of School Business Officials)和州學區委員會聯盟(NYS School Boards Association)聯合進行的調查報告「迷失的一代？州援助削減和新冠疫情對學生的影響」(A Lost Generation? The Impact of State Aid Cuts and COVID-19 on Students)發現，全州在本學期用於新冠相關的支出總額超過7900萬元。

兩個組織向全州680個學區發出問卷，收到181個學區的回覆，報告按區域統計，包括州府及其周邊的首付區(Capital Region)、紐約州中部(Central NY)、手指湖(Finger Lakes)、哈德遜谷(Hudson Valley)、長島、莫霍克山谷(Mohawk Valley)、北郡(North Country)、南部地區(Southern Tier)和西紐約(Western NY)。

調查顯示，這九個區域中，長島的學區新冠花銷最高，金額超過2400萬元。全州學區平均花費50萬元，平均為每名學生支出209元，長島每名學生超過370元。全州學區，支出占比最大的是購買口罩、清潔劑等個人防護設備，其次是新技術和額外工作人員。

長島納蘇郡學校學監委員會主席、谷流(Valley Stream)中央學區學監海登賴希(Bill Heidenreich)說，他的學區有約4600名學生，花費了290萬元，學區追踪每一分的開銷。

他還說，學區為每個學生購買了筆記本電腦，增加了一個技術支持團隊，並為學生購買了連接到網路的熱點；「像全州所有地區一樣，我們學區在個人防護設備上花費了約21萬8000元。」

該調查報告的共同作者阿爾斯泰恩(Van Alstyne)預計學校的成本將繼續攀升，他說，個人防護設備可能會成為反復性費用；此外，技術雖然可能只是一次性投資，但隨著各學區重新開放，學校可能會在新環境的運行中發現額外的技術需要，從而增加開銷。

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