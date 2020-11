紐約州學校防疫花費 長島學區110萬最高

應對新冠疫情開銷,紐約州學區中長島學區最高,圖為長島公校的老師為安全開學做準備。(取自長島花園市學區網站)

一項覆蓋全紐約州 的調查報告顯示,用於確保今秋校園安全重開的新冠疫情相關費用,每個學區 平均花費50萬元,包括購買設備、為學校提供技術和交通等;長島 的學區平均花銷為全州最高,超過110萬元,為每名學生的平均支出為370元,是州平均水平的近1.8倍。

由紐約州學區事物組織(Association of School Business Officials)和州學區委員會聯盟(NYS School Boards Association)聯合進行的調查報告「迷失的一代?州援助削減和新冠疫情對學生的影響」(A Lost Generation? The Impact of State Aid Cuts and COVID-19 on Students)發現,全州在本學期用於新冠相關的支出總額超過7900萬元。

兩個組織向全州680個學區發出問卷,收到181個學區的回覆,報告按區域統計,包括州府及其周邊的首付區(Capital Region)、紐約州中部(Central NY)、手指湖(Finger Lakes)、哈德遜谷(Hudson Valley)、長島、莫霍克山谷(Mohawk Valley)、北郡(North Country)、南部地區(Southern Tier)和西紐約(Western NY)。

調查顯示,這九個區域中,長島的學區新冠花銷最高,金額超過2400萬元。全州學區平均花費50萬元,平均為每名學生支出209元,長島每名學生超過370元。全州學區,支出占比最大的是購買口罩、清潔劑等個人防護設備,其次是新技術和額外工作人員。

長島納蘇郡學校學監委員會主席、谷流(Valley Stream)中央學區學監海登賴希(Bill Heidenreich)說,他的學區有約4600名學生,花費了290萬元,學區追踪每一分的開銷。

他還說,學區為每個學生購買了筆記本電腦,增加了一個技術支持團隊,並為學生購買了連接到網路的熱點;「像全州所有地區一樣,我們學區在個人防護設備上花費了約21萬8000元。」

該調查報告的共同作者阿爾斯泰恩(Van Alstyne)預計學校的成本將繼續攀升,他說,個人防護設備可能會成為反復性費用;此外,技術雖然可能只是一次性投資,但隨著各學區重新開放,學校可能會在新環境的運行中發現額外的技術需要,從而增加開銷。