新冠陽性率未破3% 紐約市公校暫不關閉

全市新冠檢測七天平均陽性率仍低於3%的警戒水平，公校繼續開放。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)15日表示，全市新冠檢測七天平均陽性率14日為2.57%，比前日的2.47%有所上升，但仍低於3%的警戒水平，16日(周一)開始的新一周，全市公校 仍繼續開放；州長葛謨則指出，紐約市公校不應一刀切關閉，應根據不同社區的疫情 程度來作是否關閉的決定。

市府數據顯示，全市14日新增117個住院病例，新增病例數為937個，遠超550的警戒水平；市府此前表示，若全市七天平均陽性率超過3%，全市1600所公校就將關閉；雖然這一指標已經連日上漲，但目前並未超過3%，白思豪表示，全市公校周一仍將開放，市府仍將竭盡所能抗擊疫情。

數據顯示，大多數公校學生目前都選擇遠程上課，約有28萬名學生本學年曾參與至少一次選擇混合教學，不到全市公校學生總數的三分之一；由於保持社交距離的防疫要求，大多數參加實體課的學生每周到校一到三天。

由於陽性率數據不斷增長，白思豪上周五曾暗示家長做好準備，預計公校最早將於本周關門，全部轉入線上教學；但一些家長認為公校依然安全，因此反對這一計畫；州長葛謨(Andrew Cuomo)上周六也表示，紐約市公校不應採取一刀切的政策，而應該按照不同社區疫情嚴重程度決定是否關閉公校。

葛謨說，如果學校並未出現疫情傳播，或者該校的陽性率明顯低於周邊社區，那就說明學校沒有問題，「這種情況下，只要繼續敦促學生遵守防疫規定就好，而不是讓學生們待在本來陽性率就更高的社區。」

不過，葛謨的此番言論與他上月大相逕庭，當時他曾表示學校可能是疫情的超級傳播場所，但他也並未提出任何證據，也未援引紐約市公校僅為0.19%的隨機檢測陽性率數據，目前尚不知葛謨是否會採取其他具體措施；州府設置的七天平均陽性率指標為9%，超過這一水平將關閉公校，遠高於市府設置的3%，3%的指標也經過州府的許可，但該指標不適用於特許學校或私立學校。

白思豪此前也曾表示，隨著疫情的發展，人們對於疫情的認知也在不斷改進並愈來愈清晰，但市府一位發言人稱，目前並未考慮改變3%的指標；不過，如果全市公校再次關閉，市府並未提出要關閉到何時才能重開的指標。