布碌崙、皇后區天主教學校保持開放 不受政府規定影響

布碌崙 (布魯克林)與皇后區 天主教教區院長15日宣布，無論紐約市 公校接下來是否會因疫情關閉，當地69所天主教學校將會繼續保持開放，並且堅持提供一周五天面對面授課。

自本學年開學以來，布碌崙與皇后區天主教學校按計畫於9月9日開始提供每周五天的面對面學習，即使過去在公校被要求停課下，作為私立學校的天主教學校繼續保持開放，並確保教育局提供的相應服務，包括學校醫護人員、交通以及食物等。

布碌崙與皇后區天主教教區院長Thomas Chadzutko稱，在此次新冠肺炎疫情之後，學校學區每個成員都有致力於保護學校學生與職工的安全，結果證明這些努力十分奏效；過去八周時間裡，他們一直能夠為確保學生獲得一周五天面對面教學，並且計畫在接下來本學年繼續這樣堅持下去；Thomas Chadzutko說「我知道保持學校開放對學生發展至關重要，我們的孩子希望能在學校裡和同學一起進步，我們也希望他們盡可能安全的待在教室裡。」

當地69所天主教學校承諾將嚴格遵守防疫規定，防止疫情傳播，保持社交距離、戴好口罩、保持手部健康以及一旦出現身體抱恙待在家中；過去這些學校成功運營了兩個多月，接下來將會和紐約州與紐約市衛生局保持定期合作，繼續確保學生與職工的安全；更多布碌崙與皇后區天主教學校信息，可查詢網站Zcatholicschoolsbq.org。