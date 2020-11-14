疫情直逼紅線 紐約市最早下周一關校

紐約市感染率直逼關校紅線，最早下周一停止實體課程。(市長辦公室提供)

紐約市 新冠疫情不斷反彈，13日全市感染率已達3.09%，至6月以來的峰值；市長白思豪 (Bill de Blasio)在當日接受紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，家長們應隨時做好準備，全市公校最早將於下周一關校，結束面對面授課。

數據顯示，市日增病例數仍然居高不下，七天平均新冠檢測陽性率已升至2.83%；白思豪表示，若七天平均陽性率超過3%，就會立即採取行動，關閉校園及實體課程，市府已經為各種可能性做好了準備。

他還呼籲家長們應提早為孩子制定學習計畫，「我認為這是安全的思考方式，制定一個下周就可以開始實行的替代計畫。 」

州長葛謨(Andrew Cuomo)13日則表示，他不會阻止紐約市的關閉令，但州府規定的關校門檻是該地區平均陽性率超過9%。

自本學年開始以來，有1800名學生及教職工確診，導致近1100間教室暫時關閉，至少115所學校關閉24小時，62所學校已經關閉了14天或以上。

當白思豪被問及歐洲的一些學校即使在勒令關閉的情況下依然開學，他是否也會考慮改變關閉學校的門檻時答道，「堅持我在今年夏天設定的標準至關重要」。

教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)12日晚致信全市公校校長，提醒校長做好學校隨時可能關閉、學生改為全部網路上課的準備。

卡蘭扎在郵件中寫到，出於謹慎，也是為保證所有學校師生的安全，雖然現在市府和教育局 還未做出公校是否需要關閉、改為網課的決定，但為應對所有可能出現的狀況，他要求所有學校做好接下來可能需要施行一段時間全部學生遠程上課的準備。

卡蘭扎也在郵件中給予教師11項如何全面準備遠程教學的建議。

然而就在幾周前，市教育局告知完全選擇線上授課的學生家長，必須在15日前做出是否轉回混合教學的選擇，不然該學年都將失去返回校園的機會；但最初市府的態度是，學生每個季度都有機會從線上轉為混合教學，而卡蘭扎表示，結束這一制度是為了教學「穩定」。

「我還是會把孩子留在家中上課。」華裔家長謝春芳表示，這雖然會加重家長們的負擔，但為了健康安全考慮，遠程上課目前看來依舊是一個萬全的選擇。

白思豪此前也表示，若公校被迫關閉，市府仍會為關鍵行業員工的子女提供實體教學服務，目前仍在籌畫當中，一旦確定將盡快公布。