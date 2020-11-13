疫情+網課不佳 公校生大減3.1萬

因疫情、網課效果不佳等多種原因，紐約市公校入讀學生比去年減少3萬餘人。（市長辦公室提供）

教育新聞網站「Chalkbeat」數據顯示，紐約市公校 學生就讀數量呈下降趨勢，今年秋季入讀學生數量比去年同期減少3萬1000人，其中高中入讀人數基本未變，但小學和初中就讀人數出現明顯下降；專家認為這是受新冠疫情、網課教學水平不佳而促使一些家長將孩子轉學至私立學校或選擇直接在家自主學習(homeschool)。

根據該網站獲得的教育局 數據，雖然選擇是否入學的原因不同，本學年紐約市公校僅有90萬1000名學生入學，其中不包括特許學校和早教項目，比上一學年減少3萬1000名學生，降幅達3.4%。

高中入學人數與往年無異，但小學和初中入學學生數量出現顯著降低，而在收入較高社區的學校，入學人數的減少更為明顯，如在學生群體中僅有20%及以下來自低收入家庭的學校，入學率下降12%，學生人數減少2800人，在學生群體中80%及以上來自低收入家庭的學校，入學率則下降4%，但由於此類校園數量更多，因此總計入學學生數量減少1萬9000人。

除紐約市外，美國其他大城市，如洛杉磯、邁阿密和芝加哥等地，今年也都出現20年來首次入學人數大幅降低。

不過市教育局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon)表示，目前一些教學樓僅重開一個月，學生統計工作還未最終完成，因此入讀學生的數據並不完善。

教育人士表示，今年因疫情原因更多家長為孩子選擇網課，但遠程教學對一些孩童並不適用，導致家長乾脆決定讓孩子在家自主學習，而一些希望讓孩子正常到校上課的家庭來說，由於公校並不提供每周五天到校學習的選項，而促使家長將孩子轉學至其他天主教學校及私立學校；根據紐約天主教區數據，日前有約1000名學生從市內五區的公校轉至天主教學校就讀。