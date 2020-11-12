華人家長抗議市教育局拖延SHSAT 要求盡快公布考試日期

居民聯盟、紐約同源會、家長和多位民選官員要求市教育局盡快公布特殊高中入學、資優班等考試日期。(記者朱蕾/攝影)

原本於每年11月初舉行的紐約市 特殊高中入學考試(SHSAT)，今年市教育局 以新冠疫情為由將其推遲，一併推遲的還有資優班 和篩選學校的入學考試時間，且至今未公布考試計畫；紐約市居民聯盟、紐約同源會和眾多亞裔家長，12日在皇后區貝賽公立74中學前抗議市教育局拖延考試，要求盡快公布考試日期。

(影音來源：記者朱蕾)

居民聯盟主席臧東慧表示，過去的幾個月，學生和家長焦急等待市教育局公布高中錄取細節，以及報名SHSAT和資優班考試日期，然而至今沒有任何信息；「如果學校重開有指導方針，入學考試也應該有，這對全市學生家庭非常重要。」

紐約同源會會長黃友興表示，「市教育局的做法令人難以置信且無法容忍，我們要求市長白思豪和市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)盡快啟動高中入學程序，開放特殊高中和資優班考試報名。」

州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Stavisky)，州眾議員李羅莎(Nily Rozic)，市議員顧雅明、霍頓(Robert Holden)等均到場支持這些家長。

劉醇逸表示，「紐約市的教育議題應充分聽取家長的聲音，但這屆市長和教育總監反其道而行之，已經11月中旬了，仍沒有入學考試的計畫；白思豪和卡蘭扎一直想取消SHSAT，這事關全市學生家庭，做任何決定前必須充分、全面探討，我和很多同僚會在州府力保SHSAT和公平教育。」

顧雅明表示，「我本月初致信市教育總監卡蘭扎，要求將考試日期提上日程，但得到的唯一回覆是他們會回覆，再沒有任何其他信息，天主教私立學校將入學考試改爲在線進行，我們也可以這樣做。」

國會眾議員孟昭文透過聲明表示，「皇后區以及全市有興趣參加特殊高中、資優班等考試的學生一直做準備，父母也努力制定相應計畫，但我們仍然不知道這些考試何時舉辦以及是否仍會舉辦。市教育局必須盡快為學生和家長提供他們需要的信息，我們必須知道詳細的計畫。」