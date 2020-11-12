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白思豪重申：紐約市若七天平均陽性率超3% 公校一定關門

記者和釗宇／紐約報導
圖為在皇后區法洛克威，一名媽媽牽著小孩戴著口罩走過一家商店。美聯社
圖為在皇后區法洛克威，一名媽媽牽著小孩戴著口罩走過一家商店。美聯社

紐約市新冠疫情持續反彈，七天平均檢測陽性率已經升至2.6%；市長白思豪(Bill de Blasio)12日重申，一旦七天平均陽性率突破3%，全市公校將立即關閉，而且市府目前已經就這一情況做準備，所有公校可以隨時全部轉回線上教學；不過他也表示，紐約市仍有機會扭轉疫情，市府將增加對疑似患者隔離的支持，確保確診者妥善隔離。

市府數據顯示，全市七天平均日新增病例已經升至870例，自10月29日以後一直高於550例的警戒水平；同時，全市單日檢測陽性率11日為2.3%，低於5%的警戒線，但七天平均陽性率已經連日攀升至2.6%，逼近3%的警戒線。

市府此前規定，若七天平均陽性率超過3%，就將關閉全市公校，白思豪12日重申了這一規定，稱市府已經為包括關閉公校在內的各種可能性做好準備；他說，「沒人希望看到這種情況發生，我也不希望；我們仍有希望扭轉疫情，但我們必須為這種情況做好準備；如果我們看到陽性率突破警戒水平，我們可以立刻行動，第二天就會關閉公校。」

市檢測和追蹤小組隔離部門總監江森(Amanda Johnson)表示，目前的新增病絕大多數為家庭傳染，如果一家人中有一人感染，其他人可能在未來五天內出現症狀，因此即使隔離非常重要；對於住房比較擁擠、無力在家隔離的市民，市府將提供免費酒店房間用來隔離，同時也提供免費的食物和醫療支援，包括提供裝有溫度計、消毒紙巾等防疫裝備的健康包。

此外，為防止疫情進一步擴散，市檢測和追蹤小組還將為所有密切接觸者發放自我檢測裝備，民眾可自行檢測後回寄採樣，48小時內就能出結果；但江森表示，如果還未來得及檢測就已出現新冠症狀，市民應第一時間撥打電話212-COVID19聯繫檢測追蹤小組，市府當晚就可以提供隔離酒店。

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