市教育局籲混合教學學生回校上課 華裔家長：不安心

市教育局呼籲學生回校上課，華裔家長表示仍不安心。(市長辦公室提供)

市教育局 10日晚呼籲公校學生家長「讓你的孩子去上課」，但最近全市新冠的確診率又出現了第二輪的攀升，每日確診率趨近於3%，而這也也讓一些家長躊躇；華裔 家長林莉君表示，有些華裔家庭的居住模式仍為老少幾代人，而且不能確保孩子在校時能和100%避免和其他人接觸，仍然存在風險。

教育局表示，因為一些孩子在新冠疫情爆發期間註冊了混合教學，但實際上並沒有參加在校的教育項目，然而從11月30日(周一)開始，註冊混合教學的學生希望能親自到校上課；教育局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon) 表示，由於教師、資源和教室等資源的短缺，學校無法繼續為那些沒來上課的學生提供名額。

根據目前教育局的新規，學生父母若要將自己的孩子從遠程模式轉換為混合模式，須在本月15日前做出決定。

教育局早些時候曾表示，今年約有50萬名學生註冊混合式教學，但只有28萬3000名學生在實體課堂上出現過，與其長途跋涉去參與面對面授課，許多學生依然選在家中上遠程課程。

「從11月30日(周一)開始，教育局明確這樣的期望，如果你在混合學習中，你的學校希望你親自到校上學。」奧漢倫說。

市教育局官員表示，目前混亂的出勤模式使操作更加複雜；而市府則強調，學校的感染率一直很低，而且面對面學習是安全的。

奧漢倫說：「開學的前六周，取得了可喜的成績，紐約 是讓學生親自返校的最大學區，到目前為止，通過隨機測試，我們的陽性確診率為0.17%。」

市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，如果全市連續七天的平均感染率達到3%，那麼學校就會完全關閉；目前參與混合教學的孩子通常每周上學一到三次。