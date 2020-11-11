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高中招生說明會 16日起線上舉行

記者牟蘭／紐約報導
市教育局定於16日起針對紐約市五大區學生舉辦線上會議，其中皇后區會議定於下月3日與7日舉辦，說明普通高中與特殊高中錄取事宜。(家長提供)
市教育局定於16日起針對紐約市五大區學生舉辦線上會議，其中皇后區會議定於下月3日與7日舉辦，說明普通高中與特殊高中錄取事宜。(家長提供)

因疫情的影響，市教育局(DOE)尚未公布普通高中錄取方式與特殊高中入學考試(SHSAT)時間，市教育局10日表示，16日起將在各學區舉辦十場線上會議，說明普通高中與特殊高中錄取事宜；華人家長憂心，紐約市公校一般定於11月起開始招生，但市教育局16日才開始通知相關事宜，學生根本來不及準備。

根據市教育局10日寄送給家長的電郵，當局定於16日起舉辦十場線上會議，屆時將說明普通高中與特殊高中錄取方式，學生與家長可針對特殊高中入學向當局的工作人員提問；其中華裔聚集的皇后區第25學區、24學區定於下月3日(周四)下午5時45分舉辦線上會議。

紐約同源會主席、第24學區委員會華裔主席黃友興表示，根據往年經驗，紐約市公校11月起開始招生，但市教育局今年16日開始才通知相關事宜，皇后區的學生最早從下月3日才能了解特殊高中入學考試形式，根本來不及準備，「對已經準備一年的學生來說，太不公平了」。

黃友興表示，自疫情爆發後，包括華裔在內的大量家長聯繫市教育局，要求當局公布普通高中篩選學校的錄取方式以及特殊高中入學考試的時間，但當局上月突然宣布推遲定於7日與8日舉辦的SHSAT後，一直未公布相關信息。

黃友興說，他曾多次致電當局，但負責的工作人員都以自己不帶薪休假為由，拒絕回應；他表示，為加快市教育局的回應，包括華裔在內的數千名家長近期聯繫選區內的民選官員，希望他們給市教育局施壓，盡快公布相關規定，但直到當日才收到當局回應。

黃友興說，五所特殊高中僅占全市高中很少一部分，還有很多學生希望通過篩選制度進入心儀的學校；但他表示，市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)上台後，致力推動「多元化」錄取制度，計畫取消SHSAT、篩選學校以及資優班(Gift and Talented program)，華裔家長更擔憂市教育局借疫情，實施「改革」。

想要參加的家長需登錄https://bit.ly/38s0nhx，或寄郵件至[email protected]提前預約。

市教育局定於16日起針對紐約市五大區學生舉辦線上會議，說明普通高中與特殊高中錄取...
市教育局定於16日起針對紐約市五大區學生舉辦線上會議，說明普通高中與特殊高中錄取事宜；圖為史岱文森高中。(本報檔案照)

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