布碌崙紅區轉黃 23所公校明重開

布碌崙疫情地區改變，23所學校允許重開。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙 (布魯克林)南區多地此前因新冠疫情 反彈，被州府畫為防疫警戒「紅區」，所有公校 再度關門；隨著日前疫情好轉，被州府重訂為較輕級別的「黃區」，23所當地公校將在12日重開；不過，目前布碌崙南區仍有22所公校仍在關閉中，另外還有三所公校因發現超過兩名確診患者，列入關閉行列。

州府日前重新確定新冠防疫重點區域地圖，其中布碌崙華裔聚集的8大道、波羅園等地從紅色防疫區域降低為黃色區域；市長白思豪日前宣布，隨著疫情防疫地圖改變，布碌崙有23所公校可在12日起重開。

而布碌崙中木(Midwood)和葛雷福森(Gravesend)部分區域疫情雖然好轉，但仍未達到學校重開標準，當地22所學校仍需繼續關閉；白思豪表示，「我們希望讓這些區域疫情更好獲得控制，屆時這些學校才可重開。」

雖然不少學校被允許重開，但眾多華裔學生就讀的布碌崙186小學(P.S.186)、227初中(I.S.227)、204小學(P.S.204)，都因發現超過兩名以上新冠肺炎確診患者，被要求關閉；其中位於65街16大道的227初中據悉有至少四名確診患者。

被列入可重開的23所學校中包括187初中(I.S. 187)，該校每年在考入特殊高中學生數量全市排名第一，六成以上為華裔學生；紐約親子互助協會負責人黄妮可的兒子就讀該校，她表示，上周州政府防疫地圖改變後，該校就公布了重開計畫，兒子在10日已經返回學校上課。

黃妮可表示，雖然很擔心孩子感染病毒，但是在家中上網課已快一年，相比病毒更擔心孩子的身心健康，「兒子說在家上網課太累了，一直盯著屏幕不能動彈，他希望能返回學校和小朋友在一起，我尊重他的意願。」