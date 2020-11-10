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州大取消春假 學生2月返校前須檢測

記者顏嘉瑩／紐約報導
擁有64個校區的紐約州立大學宣布將取消明年春假。(取自馬拉特拉斯推特)
擁有64個校區的紐約州立大學宣布將取消明年春假。(取自馬拉特拉斯推特)

擁有64個校區的紐約州立大學(SUNY)，近日宣布將取消明年春假(spring break)，並要求所有學生在2月返校前，進行新型冠狀病毒檢測並隔離七天；同時該校的春季班將於明年2月1日開始，校方並要求學生在到校上課時，需要戴口罩且保持社交距離

紐約州立大學總校長馬拉特拉斯(Jim Malatras)表示，疫情仍在全美延燒，近日紐約確診數更有增加跡象，SUNY已經制定一項全面計畫，以在流感季和春季班開始時，積極抗疫；「這樣的積極手段，將是讓學生在2021年初能回到學校上課的最佳機會。」

事實上，SUNY此前也要求學生在回家過感恩節前，都需提前接受檢測，只有獲得陰性結果才能順利離校，確保學生在回家後不會造成任何潛在的社區傳播。

在今年8月返校前，校方由於未要求學生提前檢測，導致部分校區出現群聚感染；擁有約6000名學生的安利安他紐約州大(SUNY Oneonta)也因出現超過720例確診，於9月提前結束面授，改為全線上教學，該事件導致該校校長辭職。

目前SUNY秋季班仍維持全面線上教學，暫定將於春季恢復面授課程；根據校方表示，自8月至今，已經完成了超過37萬次檢測，其中陽性率為0.48%，而校方也規定，在春季班開課後，任何一間分校只要在兩周內出現100宗確診案例，或陽性率超過5%，均須馬上停止實體課兩周。

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