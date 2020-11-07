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布碌崙小學生確診 教師十天後才得知

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙一名小學生日前新冠肺炎病毒檢測呈陽性，但兩名教師卻在其確診十日後才被通知居家隔離，認為市府防疫計畫存在漏洞。(本報檔案照)
布碌崙一名小學生日前新冠肺炎病毒檢測呈陽性，但兩名教師卻在其確診十日後才被通知居家隔離，認為市府防疫計畫存在漏洞。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)一名小學生日前新冠肺炎病毒檢測呈陽性，但兩名教師卻在學生確診十日後才被通知，進行居家隔離；他們表示新冠追蹤項目(Covid Tracking Project)未及時追蹤到與患者有過近距離接觸的人士，認為市府防疫計畫存在漏洞，讓人失去信心。

布碌崙Cypress Hills某小學日前傳來一名學生確診新冠肺炎，該名學生並非通過學校檢測，而是家長帶去皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)醫院檢測時發現，此後便一直待在家裡；家長未主動通知學校，校方也在一周後才撥電詢問，得知學生因確診而未到學校上課。

曾與學生近距離教課、不願透露姓名的兩名老師表示，校方後來才得知該名學生並沒有出現任何症狀，但因其家人想到外州旅遊，所以全家自行到醫院檢測；而兩名老師接到強制隔離通知時，已是學生確診十天後的事，讓他們十分傻眼，指市府的防疫政策有漏洞。

「這是怎樣發生的？我們怎麼知道它不會再次發生，誰要負這個責任？」兩名教師表示，儘管市府一再保證發現確診案例將立即處理，但追蹤系統顯然不靠譜；教師聯合工會(UFT)對此也致信給市教育局(DOE)質問，為何校方沒在第一時間收到消息，督促當局展開調查。

根據消息，「市檢測和追蹤大隊」(NYC Test and Tace Corps)追蹤人員通常會向確診者索取曾近距離接觸人士的名單，照理說會詢問該名學生就讀的學校、是否返校上課；然而當局發言人Nathaniel Styer表示，家長未能向追蹤人員提供名單，才造成這起事件的發生，呼籲家長遇到相同情況，一定要誠實回答追蹤人員的問題。

兩名教師提到，與患者近距離接觸人士一般要隔離14天，但發現時已經晚了，因此他們和其他八名學生只隔離了四天；儘管最新檢測結果呈陰性，但兩名教師都對返校感到不安全，若再次遇到類似情況，不確定校方和市府能否盡快採取行動。

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