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疫情影響 明年1月高中州會考取消

記者金春香／紐約報導
紐約州教育廳宣布取消明年1月的高中州會考。（市長辦公室提供）
紐約州教育廳宣布取消明年1月的高中州會考。（市長辦公室提供）

州教育理事會總監羅沙(Betty Rosa)5日宣布，因疫情影響，取消訂於明年1月舉行的高中州會考(Regents)，而明年6月和8月的州會考是否舉行，目前還未決定。

羅沙表示，疫情期間學生和教育工作者的健康最為重要，且目前學校每周只有幾天提供面對面教學，州教育理事會認為1月的州會考無法在公平、平等和安全的情況下舉行，理事會將繼續監控數字，再對其他州內考試作出安排。

1996年起，紐約州要求學生通過五門考試才可獲得「Regents Diploma」(高中畢業文憑)，通過九門考試獲得「Advanced Regents Diploma」(進階高中畢業文憑)，每年約有30萬名學生參加1月的考試，約160萬名學生參加6月的考試。

根據聯邦教育部要求，各州必須舉行州會考，但州教育廳可以公共衛生標準不滿足為由，申請全州性豁免；今年3月，因新冠疫情爆發導致學校關閉、全面改上網課，紐約州教育廳取消了原訂於當月舉行的2019-2020學年三年級至八年級英文和數學州會考，之後又取消原訂6月舉辦的高中州會考。

由於1月會考取消，州教育廳曾對學生獲得畢業文憑的條件提出修正建議，原要參加1月考試的學生只要本學年第一學期期末獲得相應考試科目的課堂學分，就算通過該科目的州會考；州教育理事會將於12月對此進行討論後作出最終決定。

州教育理事會副總監Andrew Brown表示，無論學生是接受面對面教學、混合教學，還是遠程教學，理事會都致力於保證每一名學生都獲得高質量課程學習，取消1月的州會考並不會影響學生正常學習生活，長久來看也不會影響學生的學術水平。

教育業者對此決定的意見不一，此前一直支持取消州會考的組織「Coalition for Multiple Pathways」認為，當下學校以網課和混合教學為主，不僅學生仍在適應，教師也要花更多時間備課，取消州會考可以給學生和教師更多時間用來學習和教學；但支持州會考者則希望州教育廳另安排考試時間，給學生檢驗自己過去一年學習成果的機會。

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