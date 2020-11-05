顧雅明致信教育總監 促恢復特殊高中、資優班入學考

顧雅明(前排左三)致信市教育總監卡蘭扎，要求市教育局將特殊高中、資優班與篩選學校的入學考試時間提上日程。(本報檔案照)

市教育局 日前以新冠疫情 為由，推遲特殊高中SHSAT、資優班與篩選學校的入學考試時間，引起包括華裔在內大量家長與學生擔憂；市議員顧雅明4日為此致信市教育總監卡蘭扎 (Richard Carranza)，要求當局將考試日期提上日程。

顧雅明在信中說，他代表全市因SHSAT、資優班以及篩選學校入學考試一再推遲而擔憂家長與學生，致信卡蘭扎，希望當局盡快公布相關考試的計畫。

信中稱，家長與學生理解疫情影響了正常的入學程序，但當局應確保提供替代的方式；顧雅明以選區內的天主教私立學校舉例說，因疫情影響，該校將入學考試改為線上測試，並公布了申請流程，讓家長與學生安心。

顧雅明在信中重申，他要求市教育局盡快公布相關入學考試的時間與模式，確保學生在安全的情況下，參加篩選考試；信中強調，市教育局欠家長與學生一個「清楚且準確」的答案，他期待卡蘭扎的回覆。

資優班、篩選學校以及特殊高中入學考試，是卡蘭扎上任後致力的三大教育改革項目，他曾在多個公開場合，表示希望取消以單一考試錄取學生的制度。

自疫情爆發以來，原訂於11月6日與7日舉辦的SHSAT考試被延後，卡蘭扎曾承諾10月中旬公布今年考試方案，但直至本月4日市教育局仍未公布任何信息；卡蘭扎在上月一場與皇后區家長資訊委員會對話時，甚至暗示計畫取消資優班考試，更引發家長和學生憂慮。

多次舉辦示威活動、反對取消SHSAT等公校入學改革的紐約同源會主席黃友興表示，該會近日拜訪多位民選官員，希望他們發聲向市教育局施壓，要求當局對這些考試作出回應；但他說，市教育局一再食言，至今未給出任何答覆，讓他與其他家長感到失望，並表示日後不排除訴諸法律，保護學生公平接受教育的法權益。