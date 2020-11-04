紐約市公校特殊教育資源短缺，超3萬名學生受影響。(取自市長辦公室)

根據紐約市教育局 公布的新數據顯示，從3月過渡到遠程學校的幾個月裡，數万名特殊教育學生只接受了所需專業教育的一部分，而這一教育資源的短缺影響了全市超3萬名學生。

市教育局2019至2020學年度的報告只包括從2019年9月到學校於今年3月16日過渡到完全遠程學習的數據，雖然大部分學生仍在持續接受特殊教育，但倡導者認為這是不夠的，他們表示，且公校系統持續向遠程學習過渡，疫情 對接受特殊教育學生人數的影響也不確定。

數據顯示，在特殊教育項目中，83%的學生——約15萬1572人在從學校得到了完全的學習資源；2萬8254名學生——約占學生總數的15%，只接受了部分要求的課程安排，包括規定的語言和干預治療等資源課程；將近2%——約3424名學生沒有接受特殊教育。

報告並沒有說明疫情對這些學生的特殊教育計畫造成了多大影響，儘管教育局強調，在接收遠程學習設備方面，特殊教育學生是優先考慮的對象，在疫情期間舉行了300多萬次遠程諮詢、語音語言以及物理治療課程。

教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)在一份聲明中表示，將繼續致力於為特殊教育學生提供高質量的教育，而這包括面對面的和遠程。

市教育官員也承認，他們還有更多工作要做，以滿足特殊教育學生在疫情期間的需求。

紐約兒童權益倡導組織的特別教育政策協調員莫洛夫(Maggie Moroff)表示，她的組織正在推動紐約市採取更直接的措施，解決疫情期間特殊教育學生在服務和學習方面的差距。

「我們很擔心那些原本在進步的孩子會出現倒退現象。」她還補充道，數據顯示，接受特殊教育評估的首次人數下降了近27%， 她擔心一些孩子因為沒有得到評估而不能在今秋得到第一次服務。